UKUPNO 1.005 OBOLELIH: Presek epidemiološke situacije sa velikim kašljem u prestonici

Prema podacima Gradskog zavod za javno zdravlje, tokom prošle nedelje u prestonici je registrovan 21 novooboleli od velikog kašlja.

Foto Shutterstock

Od marta prošle godine do 17. marta ove, dijagnoza pertusisa je potvrđena kod ukupno 1.005 pacijenta.

Najveći broj obolelih su i dalje deca uzrasta od 10 do 19 godina (601 ili 59,8 odsto). Prednjače deca starosti 12 godina (103), 13 godina - 98, 14 godina - 87. Među najmlađima, starosti do četiri godine je 107 pacijenata. Opština Zemun i dalje prednjači u broju dijagnostifikovanih slučajeva - 186. Sledi Voždovac - 146, Novi Beograd - 106, Zvezdara - 103, Čukarica - 99 i Palilula - 94. Zbog težine kliničke slike na bolničkom lečenju je bilo 87 obolelih, među njima 71 dete do tri godine.

Od ukupnog broja pacijenata, potpuno vakcinisano je 586 (58,3 odsto), nepotpuno 72, dok 67 dece uzrasta do tri godine nije primilo cepivo.