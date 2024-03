"NEOPHODNO JEDINSTVO OKO KLJUČNIH NACIONALNIH TEMA": Šapić - Ne smemo da dozvolimo da političke razlike naruše društvo i državu

MORAMO da pokažemo opštenarodno jedinstvo oko bitnih nacionalnih pitanja, bez obzira na naše političke različitosti i ne smemo da dozvolimo da se političke razlike pretvore u narušavanje društva i države, izjavio je predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić gostujući na TV Pink.

– Ako se budemo ovako „svađali”, imali sukobe, uvlačili strance da nam rešavaju naša unutrašnje-politička pitanja, ne ogradimo se od onih koji direktno urušavaju ustavno-pravni poredak ove države, veličaju ustaške zlikovce i direktno propagiraju jasnu secesionistčku politiku i ne postavimo bitne parametre u zaštiti državnih i nacionalnih interesa bojim se da ne dođe do nekog većeg sukoba koji, neki u okruženju, možda budu hteli da iskoriste kako bi nam naneli štetu i napali nas– poručio je Šapić.

On je istakao da će se onda naći neko ko će reći da Srbi ni među sobom ne mogu da zauzmu zajednički stav po pitanju jasnih nacionalnih tema i pomenuo neke od potpisnika Proglasa kao što je Dinko Gruhonjić, Ana Lalić i Zoran Kesića, koji su u Dubrovniku iznosili stavove protiv srpskog naroda i veličali ustaške zločine.

– Ne postoji zemlja na svetu koja bi ovakve stvari tolerisala, a niko se od opozicije nije ogradio od njih. Postavlja se pitanje da li takvi ljudi treba da zauzimaju važna mesta u našem društvu. Ključno je pitanje hoćemo li mi da zauzmemo stav o toj anti-srpskoj politici koja postaje mejnstrim politika u određenim medijima. Te ljude je trebalo da osudi i čitava opozicija, a niko od njih se nije ogradio od takvih anti-sprskoh stavova. Oni ne bi trebalo da podržavaju ljude koji promovišu genocidnu politiku koja je sprovođena u NDH – istakao je Šapić.

Zato, kako je rekao Beograd mora da ima srpskog gradonačelnika sa jasnom srpskom politikom, koja će biti dobra svima i dodao da ne postoji grad koji je gostoprimljiviji od naše prestonice.

– Ja ću danas da branim svakog Hrvata ili Muslimana ukoliko mu bude „falila dlaka s glave” samo zato što pripada drugom narodu ili je druge veroispovesti, ali da branim one koji direktno urušavaju ustavno-pravni poredak ove države, to sigurno neću. Tu treba zajednički stav da zauzmu i vlast i opozicija. Niko od opozicije se nije ogradio od ovakvih stavova, a ja kada pomenem Dragoljuba Mihailovića, jednog od najodlikovanijih srpskih oficira u 19 veku, odmah me ti isti napadaju – istakao je Šapić.

On je naglasio da je Beograd bezbedan grad po svim parametrima i ne postoji metropola, u ovom delu Evrope a i šire koja je bezbednija od Beograda.

– U našem gradu ne postoje delovi u koje je nebezbedno otići, u kojem se dešavaju silovanja, džeparenja i kriminal na ulici a koji postoje i u najrazvijenijim gradovima sveta. Beograd je siguran i bezbedan grad po svim parametrima i mi na tome kontinuirano radimo. Krenuli smo u sprovođenje projekta postavljanja 102 komunalno-bezbednosne stanice koje će se nalaziti u svakom delu grada, a aganžovaćemo posebno naše službe koje će nadzirati škole, vrtiće i imaćemo povezanost svih škola i vrtića sa tim objektima. U Beogradu ne postoji osoba, bez obzira na rasnu ili versku pripadnost, koja u njega dođe i koja se ne oseća bezbedno – poručio je Aleksandar Šapić.

Teroristički napad koji se sinoć desio u Moskvi, kao i njemu slični događaji, su direktna posledica geopolitičkih dešavanja i mi moramo biti svesni činjenice da bezbednost u Beogradu kao i u čitavoj Evropi zavise od tih dešavanja, rekao je Šapić.

On je istakao da je Srbija u poslednjih deset godina vodila jednu izuzetno opreznu spoljnu politiku i baš zbog svega što se dešava u svetu te da sada ubiramo plodove naše neutralne politike i prilike da budemo izvan centra tih zbivanja koji dovode i do ovakvih terorističkih akata.

– To ne znači da ćemo biti apsolutno izuzeti od toga ali važno je da kažemo da je to direktna posledica kvalitetne spoljne politike i da smo uspeli da zadržimo tu našu neutralnost što nam se zamera svih ovih godina pogotovo u poslednje dve godine. To je naša prednost, jer smo kao narod kroz istoriju mnogo stradali, i nadam se da ćemo moći tu neutralnost da održimo i u budućnosti – rekao je Šapić.

On je uputio izraze saučešća ruskom narodu i građanima Moskve povodom ove velike tragedije i izrazio nadu da se ovakav gnisan teroristički akt više nikad ne ponovi.

