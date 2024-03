"OČEKUJEM DA ĆU PONOVO BITI KANDIDAT": Šapić o predstojećim izborima u Beogradu

POTPREDSEDNIK Srpske napredne stranke Aleksandar Šapić očekuje da će ponovo biti kandidat za gradonačelnika Beograda i dodaje da bi formalno to trebalo da se zna za nekoliko dana, posle sednice Glavnog odbora stranke.

Foto: Grad Beograd

Šapić je u intervjuu za Tanjug rekao da bi voleo da se izbori održe što pre, čemu treba da prethodi izbor predsednika Skupštine Srbije koji treba da raspiše izbore, a smatra da je prvi objektivan rok za izlazak na birališta 28. april.

Prema njegovim rečima, Privremeni organ koji će voditi grad do izbora nove vlasti imenuje vlada, a proporcija članova tog organa iz vlasti i opozicije se neće menjati.

- Zakon kaže da privremeni organ formira Vlada Srbije i da pokušava da oslikava poslednju raspuštenu skupštinu, tj. situaciju u njoj. Mi nećemo menjati naše predstavnike, da li će opozicione liste da promene, ne znam, to već ide u komunikaciji sa vladom - objasnio je Šapić.

Na pitanje koga vidi u širem pokretu koji treba da se formira za predstojeće izbore, Šapić kaže da se o tom pokretu govori duže vreme samo što su se sada, dodaje, stekli najbolji uslovi za to i postoji dobar razlog, a to su beogradski izbori i jasna situacija gde praktično dolazi do referendumskog izjašnjavanja.

- Činjenica je da će to biti stranke, grupe građana, organizacije koje su spremne da stanu na liniju odbrane nacionalnog interesa Srbije, koji će biti spremni i da učine sve da imamo jednu pravu srpsku vlast u Beogradu i sad vidim da je to problem. Čitam da su Vučiću zamerili što je rekao da je Beograd srpski grad i da treba da ima srpsku politiku. Vidite dokle smo mi došli, da u rođenoj zemlji ne smemo da kažemo da Beograd treba da ima srpsku politiku i srpsku vlast - ocenio je Šapić.

Kako kaže, kad god je Beograd imao srpsku vlast i srpskog gradonačelnika, bio je dobar i drugima, a kada je imao jugoslovensku ili neku drugu, onda je bio dobar svima, samo ne Srbiji.

