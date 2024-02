"DECA NISU SVESNA OPASNOSTI": Stručnjak pojasnio šta može da se desi maloletnicima koji su završili na VMA zbog trovanja alkoholom

ČAK 33-oje dece primljeno je na VMA zbog trovanja alkoholom tokom žurke u beogradskom klubu Siner.

Prema prvim informacijama, na Vojno-medicinsku akademiju dovedeno je u policijskoj pratnji čak 26 maloletnika, od kojij je 12-toro njih imalo čak 2,8 promila alkohola u krvi.

Slučaj su otkrili mediji, nakon što su se na društvenim mrežama pojavili snimci policije i hitne pomoći ipsred kluba Siner u centru Beograda. Naknadno se na VMA javilo još sedmoro dece sa simptomima trovanja alkoholom.

Nakon svega, Više javno tužilaštvo formiralo je predmet radi utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Kurir je ovog jutra došaodo novih informacija.

- Poslednja informacija je da je 33 tinejdžera na VMA sa trovanjem, a neki od njih su imali čak 2,8 promila alkohola. Ima i mlađih od 15 godina, a Tužilaštvo je pokrenulo istragu, da se utvrde sve okolnosti, da li je odgovoran vlasnik kluba ili je lokal bio iznajmljen za privatnu žurku - javio je reporter Nikola Vujović.

Zatim se u razgovor uključio i toksikolog dr Ratomir Kovačević.

- Za tinejdžere koristim medisinski termin adolescenti. Pili su kao naši boemi u Skadarliji. Srbija je u transu zbog ovog slučaja, ali moraju da se sagledaju dva aspekta, krivično-pravni i medicinski. Krenulo je u medijima sa nabrajanjem broja otvrovane dece. Ako je povod bio Sveti Trifun ili Sretenje, to su trenuci koji daju neko pravo ljudima da proslave - rekao je dr Radomir Kovačević.

Na pitanje da li ova količina alkohola može da ostavi trajne posledice na dečji organizam, rekao je:

- Sve zavisi od vrsta, količine i koncetracije. Doza od 2,8 promila uopšte nije strašna, to ističem kao toksigolog da roditelji ne brinu za decu. Svi su na pravom mestu jer je VMA bolji za to i od Tiršove i od Instituta za majku i dete. Dozvoljena doza pripisuje 0,2 promila alkohola u krivi, ali ja sam da bude nulta tolerancija jer svaka količina alkohola menja ličnost. To su govorili Frojd i Jung. Ta deca nemaju para za pečenje, a kad alkohol dolazi u praznu digestivnu sluzokožu, prelati hematoencefalitičnu sferu i ulazi u mozak. neko peva, neko je agresivan, neko plače, a neko je i suicidan. Deca nisu svesna opasnosti - dodao je dr Kovačević.

