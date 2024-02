MANJE ONIH KOJI KAŠLJU: Blagi pad broja novoobolelih od velikog kašlja

U PRESTONICI je prošle nedelje registrovan 51 novooboleli od velikog kašlja, što je manje nego sedam dan pre kad ih je bilo 64. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, od marta do 11. februara u prestonici evidentirano 815 slučajeva.

Foto: Shutterstock

Dijagnoza oboljenja je laboratorijski potvrđena real time PCR testom iz brisa nazofarinksa kod 382 obolelih osoba, serologijom (utvrđeno prisustvo IgG antitela na toksin Bordetella pertussis) kod 430, a kod preostala tri na osnovu kliničke slike i epidemiološke povezanosti sa laboratorijski potvrđenim slučajem.



Od ukupno 815 obolelih potpuno vakcinisanih je 514 (63,1 odsto), nepotpuno vakcinisanih je 50 obolelih (6,1), dok je 51 nevakcinisan - deca uzrasta do tri godine. Kod 200 obolelih vakcinalni status je nepoznat.Najveći broj obolelih su deca uzrasta 10-19 godina (523 obolelih - 64,2 odsto), a među njima prednjače mališani do 12 godina (97 obolelioh), 13 godina (92) i 14 godina (79), do četiri godine - 81.Opština Zemun i dalje prednjači u broju dijagnostikovanih slučaja - 164, sledi Voždovac - 122, Zvezdara - 81, Čukarica i Palilula - 80. Zbog težine kliničke slike na bolničkom lečenju je bilo 68 obolelih (među njima 57 dece starosti do tri godine). Na bolničkom lečenju je 71 oboleli, od kojih je 60 dece uzrasta do tri godine.Kako navode u GZJZ, u cilju suzbijanja epidemije i sprečavanja pojave novih slučajeva predložene su i preduzete protivepidemijske mere - izolacija i lečenje obolelih, vakcinacija sve nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece do navršenih 13 godina, hemioprofilaksa kod kontakata obolelih osoba u porodici prema stručnim preporukama infektologa