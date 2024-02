PAD PRITISKA I SUVE SLAVINE: Zbog radova, tokom vikenda neredovno snabdevanje vodom u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu

Zbog radova na povezivanju hidrotehničkog objekta na vodovodni sistem sutra od 21.00 sat doći će do pada pritiska i prekida u snadbevanju vodom na opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin.

S.B.

Stabilizacija snabdevanja vodom se očekuje u toku noći između nedelje, 4. februara, i ponedeljka, 5. februara, objavljeno je na sajtu gradske uprave.

Za prioritetne potrošače će tokom radova biti obezbeđene auto-cisterne sa vodom za piće, a iz "Vodovoda" apeluju na građane da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

- S obzirom na to da pri svakom uspostavljanju snabdevanja vodom za piće nakon prekida dolazi do prolazne pojave boje i zamućenosti, savetuju se potrošači da ovu neželjenu pojavu prevaziđu ispiranjem cevi, odnosno otvaranjem slavina i ispuštanjem vode u srednje jakom mlazu sve do trenutka kada voda dobije svoje uobičajene karakteristike - navodi se u saopštenju.

Najavljeni radovi će obezbediti da snabdevanje vodom i nadalje bude pouzdano i redovno.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 ili na besplatni broj 0800/11-00-11 za sve pozive iz fiksne telefonije.