NAJVIŠE OBOLELIH U ZEMUNU: Prema zvaničnoj evidenciji dijagnozu velikog kašlja ima 556 Beograđana

OD juna prošle godine do 15. januara u glavnom gradu je registrovano 556 slučajeva obolevanja od velikog kašlja. Uvidom u prijave zaraznih bolesti u servisu javnog zdravlja, najveći broj obolelih je na teritoriji opštine Zemun - 131 (23,6 odsto).

Foto: Shutterstock

Slede Voždovac - 78, Čukarica - 55, Zvezdara - 53 i Palilula - 48. Reč je o slučajevima kod kojih je dijagnoza potvrđena testiranjem, ali je stvarni broj daleko veći s obzirom na to da ne traže svi lekarsku pomoć.

Kako se navodi u izveštaju GZJZ, zbog težine kliničke slike na hospitalnom lečenju je bilo 56 obolelih, a među njima 46 dece starosti do tri godine. Na "udaru" su sugrađani starosti od 10 do 19 godina (391 - 70 odsto), prednjače 12-godišnjaci (79), sledi uzrast od 13 godina (69) i 14 godina (63), dok je među najmlađima uzrasta do četiri godine obolelo 56.

Uvidom u vakcinalni status od 556 obolelih potpuno vakcinisanih je bilo 384 (68,7) odsto, nepotpuno 32, dok 39 pacijenta nije primilo cepivo, a reč je o bebama do tri godine starosti. Kod 101 obolelog sa dijagnozom velikog kašlja ne zna se vakcinalni status. Da podsetimo, GZJZ je krajem decembra prijavio epidemiju velikog kašlja u prestonici, potvrđeno je "Novostima" u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

STATISTIKA Prema podacima GZJZ, u poslednjih pet godina broj obolelih od velikog kašlja u glavnom gradu je bio: 2018 - 29

2019 - 14

2020 - 3

2021 - 2

2022 - 0

Prema rečima epidemiologa dr Ivane Begović Lazarević, načelnika Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje, bolest se dijagnostikuje u Institutu za javno zdravlje "Batut". Zdravstvenim protokolom je predviđeno da se, ukoliko kašalj traje do tri nedelje, radi pi-si-ar test, a ako je u pitanju duži period, u uzorku krvi se utvrđuje prisustvo Igm antitela. Do pojave prvih simptoma bolesti dolazi sedam do deset dana, najduže 21, od kontakta sa obolelom osobom.

- Simptomi bolesti su u početku slični prehladi, blagi kašalj, kijanje, curenje nosa, sa blago povišenom temperaturom ili bez nje, koji traju oko nedelju dana - objašnjava dr Begović Lazarević. - U drugom, paroksizmalnom stadijumu (kad dolazi do napada kašlja - prim. red.) tegobe se značajno pogoršavaju u smislu intenziteta i učestalosti kašlja sa paroksizmima, naročito tokom noći, što može potrajati do šest nedelja. Do postepenog povlačenja tegoba i potpunog oporavaka dolazi u poslednjem rekonvalescentnom stadijumu u periodu od nekoliko nedelja.

Kalendarom obavezne imunizacije predviđena je vakcinacija petovalentnim cepivom Pentaxim, čija se prva doza prima sa navršena dva meseca. Prva revakcinacija je u drugoj godini života, druga pred polazak u školu i treća u završnom razredu osnovne škole. Imunitet koji daje vakcina nije trajan.