UŽIVANJE NA LEDU: Klizalište na Tašu otvara se u subotu, za školarce besplatno uz knjižicu

MALIŠANI će tokom novogodišnjih praznika i predaha od škole imati priliku da uživaju u zimskim čarolijama na Tašu. Naime, SC "Tašmajdan" organizuje zimski festival ICE & TAŠ od 30. decembra do 31. januara.

Foto: N. Fifić

U sklopu manifestacije, svim Beograđanima biće na raspolaganju klizalište na otvorenom, i to radnim danima od 12 do 14, od 15 do 17 i od 18 do 21 čas. "Radno vreme" vikendom je od 12 do 14 i od 15 do 17 časova.

Za najmlađe sugrađane biće organizovana škola hokeja, umetničko klizanje, kao i spektakl na ledu uz maskenbal i Deda Mraza.

Za školarce će tokom januara biti besplatan ulaz na klizalište, uz đačku knjižicu, i to svakog radnog dana od 12 do 14 časova.