MOBILNA APOTEKA STIGLA U BARAJEVO: Evo gde će biti narednih dana

UZ Deda Mraza, muziku, slatkiše i poklone za decu i one malo starije Čukaričani će, od 26. do 30 decembra od 10 do 22 sata na platou ispred OŠ "Josif Pančić" moći da uživaju u prazničnom raspoloženju na „Novogodišnjem bazaru“ .