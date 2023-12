EPIDEMIJA VELIKOG KAŠLJA U BEOGRADU: Broj obolelih raste iz dana u dan, lane nije zabeležen nijedan slučaj

GRADSKI zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju velikog kašlja u prestonici, potvrđeno je "Novostima" u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Foto: Shutterstock

Broj obolelih raste iz dana u dan, pa je juče zabeležena brojka od 346. Među obolelima je najviše dece školskog uzrasta od 10 do 18 godina što je i normalno, jer su oni i najaktivniji.

Prema rečima epidemiologa dr Ivane Begović Lazarević, načelnika Jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje, bolest se dijagnostikuje u Intitutu za javno zdravlje "Batut". Zdravstvenim protokolom je predviđeno da se, ukoliko kašalj traje do tri nedelje radi PSR test, a ako je u pitanju duži period u uzorku krvi se utvrđuje prisustvo Igm antitela. Do pojave prvih simptoma bolesti dolazi nakon sedam do deset dana, najduže 21, od kontakta sa obolelom osobom.

Foto: Gradski zavod za javno zdravlje Dr Ivana Begović Lazarević

- Simptomi bolesti su u početku slični prehladi, blagi kašalj, kijanje, curenje nosa, sa blago povišenom temperaturom ili bez nje, koji traju oko nedelju dana - objašnjava dr Begović Lazarević. - U drugom, paroksizmalnom stadijumu dolazi do značajnog pogoršanja tegoba u smislu intenziteta i učestalosti kašlja sa paroksizmima, naročito tokom noći što može potrajati do šest nedelja. Do postepenog povlačenja tegoba i potpunog oporavaka dolazi u poslednjem rekonvalsescentnom stadijumu u periodu od nekoliko nedelja.

Kalendarom obavezne imunizacije predviđena je vakcinacija petovalentnim cepivom Pentaxim, čija se prva doza prima sa navršena dva meseca. Prva revakcinacija je u drugoj godini života, druga pred polazak u školu i treća u završnom razredu osnovne škole. Imunitet koji daje vakcina nije trajan.

BROJKE Prema podacima GZJZ u poslednjih pet godina broj obolelih od velikog kašlja u glavnom gradu je bio: 2018. - 29 2019. - 14 2020. - 3 2021. - 2 2022. - 0

- Zaštita traje od šest do deset godina, a oko 70 odsto obolelih su deca koja su vakcinasana pre navedenog perioda - kaže dr Begović Lazarević. - Imunizacija je najbolja zaštita, a preporuka je da oni koji nisu primili vakcinu to mogu učiniti do 13 godine. Takođe, preporuka je i da ako ima obolelih u porodici gde žive trudnice i bebe, oni preventivno počnu da uzimanjem antibiotika.

Naša sagovornica istče da su najugroženija odojčad kod kojih najčešće dolazi do komplikacije u vidu zapaljenja pluća što može imati i smrtni ishod kod beba. Zbog smanjenog dotoka kiseonika u mozak, neurološke komplikacije kod beba mogu biti konvulzije i encefalopatija.