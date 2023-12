ŠAPIĆ: Beograd umesto novogodišnjeg vatrometa uplaćuje novac društvima za zaštitu životinja

PREDSEDNIK Privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je da ove godine neće biti organizovanog novogodišnjeg vatrometa u prestonici, već da će novac koji je za to namenjen biti uplaćen društvima za zaštitu životinja.

Foto: Beoinfo

Beograd će se na ovaj način priključiti inicijativi koju su pokrenule organizacije za zaštitu životinja, rekao je Šapić, i ocenio ovu odluku kao dobar potez.

- Smatram da je ova inicijativa dobra i zato je Grad Beograd odlučio da se priključi gradovima u Srbiji koji su to već učinili, poput Niša i Novog Sada. Svestan sam koliko vatromet stvara veliku buku i koliko to uznemirava i plaši životinje. Svi koji imaju kućne ljubimce znaju koliko oni to teško preživljavaju. Ovo je dobar potez i u simboličkom smislu i zato se pridružujemo inicijativi da se novac namenjen za vatromet uplati društvima za zaštitu životinja - rekao je Šapić.

On je istakao da su novogodišnji i božićni praznici dovoljni da budemo dobro raspoloženi i da je to dobar trenutak da svi pokažu solidarnost i empatiju prema životinjama, saopštio je Beoinfo.

- Nekoliko trenutaka u ponoć za životinje može da ima i dalekosežne posledice, zato smo zvanično odlučili da se Beograd priključi ovoj inicijativi - naveo je Šapić.

