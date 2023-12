VAŽNA VEST ZA BEOGRAĐANE: Informativne table na stajalištima istorijski događaj za javni prevoz i budući „trejd mark” Beograda

Postavljanje informativnih tabli na stajalištima u Beogradu predstavlja istorijski događaj i svojevrsnu revoluciju za javni prevoz u glavnom gradu, rekao je danas predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić.

Foto: Beoinfo

On je, prilikom obilaska jedne od info-tabli, izrazio veliko zadovoljstvo što je ovo realizovano jer je bio možda i najkompleksniji deo čitavog projekta uvođenja reda i inovacija u javnom prevozu.

– Reč je o novom konceptu lokalne samouprave u vezi sa javnim prevozom, koji ne može da se vidi tek tako, čak ni u najrazvijenijim gradovima Evrope. Table nude informacije o tome za koliko minuta dolazi vozilo za svaku liniju koja tuda prolazi, koliko stanica je udaljeno, rutu, kao i informacije o vremenu, temperaturi, lokaciji. Table su apsolutno u skladu sa dizajnom autobuske stanice. To je nešto što je do sada bilo nezamislivo – precizirao je Šapić.

Foto: Beoinfo

Ove table, ocenio je Šapić, zasigurno će biti nešto po čemu će se Beograd prepoznavati, njegov „trejd mark”.

Osim ovoga, u sledeće dve godine, najavio je Aleksandar Šapić, sva stajališta dobiće nadstrešnice, kako u centralnim tako i u prigradskim opštinama.

– Hoću da i onaj koji je šezdeset kilometara udaljen od centra grada, u Lazarevcu, na Kosmaju, u udaljenim selima Palilule i Grockoj, dakle, bilo gde, ima stanicu sa nadstrešnicom, đubrijerom s posebnim poklopcima, informativnom tablom. To će biti sledeći projekat koji ćemo realizovati do kraja. Očekujemo da se svaki Beograđanin, bez obzira na to u kom delu grada živi, oseća jednako važno, da kada čeka svoj prevoz ne kisne, a da samo u centru grada ljudi mogu da sednu na klupu i čekaju prevoz onako kako dolikuje. Sa ovom tablom se prevoz više neće čekati već „iščekivati”, jer će građani imati tačan uvid gde se vozilo nalazi, što je do sada moglo putem aplikacije na telefonu, ali dobar deo ljudi ne zna ili ne želi da koristi aplikaciju – kazao je Šapić.

On je naglasio da su ovakve table do sada bile specifične za aerodrome i velike autobuske i železničke stanice, te da očekuje da će u roku od dve godine info-table biti postavljene na svim stajalištima u prestonici.

– U prvom talasu pokriveno je oko hiljadu stajališta, a uskoro nastavljamo, kao što sam rekao, i na sva stajališta koja postoje, kako u centralnim, tako i u najudaljenijim naseljima u prigradskim opštinama – istakao je Šapić.

Kako je naglasio, ovaj sistem će da uvede dodatan pritisak i kontrolu kako vozila u okviru GSP-a, tako i svih privatnika.

– Sada ćemo da znamo gde se nalazi vozilo bilo kog prevoznika i to na celoj teritoriji grada i ako ga nema to znači da je otkačio GPS signal i onda će biti sankcionisan. Neće više moći da se provuku jer ih je do sada pratio samo naš dispečerski centar, a od ovog trenutka ih prati i kontroliše ceo grad i svi Beograđani i mislim da je to možda i najveća prednost čitavog ovog sistema – rekao je predsednik Privremenog organa.

Prema njegovim rečima, naš grad će putem ovih tabli biti, ne samo uslužniji, već i lepši i neće više postojati nijedno stajalište u gradu bez njih jer svi građani prestonice to zaslužuju.