NovostiOnline/G. Ć. | 31. mart 2020. 13:23 | Komentara: 0

KRALjEVO – Kako je i najavljeno, pripadnici Odeljenja za poslove civilne zaštite u Kraljevu, započeli su drugi krug dezinfekcije svih 596 registrovanih stambenih objekata u sklopu mera borbe protiv širenja infekcije korona virusom.





Direktor Regionalne privredne komore Kraljevo Zvonko Tufegdžić pozvao je sve ovdašnje privrednike da poštuju mere dezinfekcije u svom prostoru.



- Dogovoreno je da privrednici koji do sada nisu uspeli da dođu do dezinfekcionih sredstava za podove, imaju mogućnost da ih natoče na lokacijama gde građani uzimaju rastvorena dezinfekciona sredstva. Nadam da će svi oni kroz legalne trgovinske tokove doći do tih sredstava, ali dok se ne snađu mogu koristiti i punktove koje je otvorio štab za vanredne situacije - kaže Tufegdžić.



On je naglasio i da na teritorij Kraljeva, uglavnom posluju firme koje u ovim uslovima ne mogu da rade, ali i da nema prijava da je došlo do masovnog otpuštanja zaposlenih zbog vanrednog stanja.