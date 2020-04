Novosti online | 01. april 2020. 10:00 |

Virus korona je paralisao i Srbiju, o fudbalu i sportu, skoro da niko i ne razmišlja. O nastavku Superlige se i ne priča, odnosno nije se ni pričalo dok se nije oglasio Zvezdan Terzić, koji je igračima Crvene zvezde čak preneo tačan datum nastavka šampionata.- U stalnom smo kontaktu sa ljudima iz UEFA i na osnovu njihovih informacija i predviđanja sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, postoji stanovište da bi nacionalna fudbalska prvenstva mogla da budu nastavljena u drugoj polovini maja. Da li će se to obistiniti, zavisi od ishoda pandemije virusa korona. U Crvenoj zvezdi se tako i ponašamo“, rekao je Terzić za Kurir.On ima u glavi i datum kada bi lopta mogla da se ponovo zakotrlja.- Preneli smo našim igračima da očekujemo da se prvenstvo nastavi 16. maja. Zato oni treniraju svakodnevno u kućnim uslovima po programu trenera Dejana Stankovića, da što spremnije dočekaju nastavak prvenstva. Svesni smo da neće biti mnogo vremena za grupne treninge“, istakao je Zvezdan Terzić.Na drugoj strani Topčiderskog brda nemaju informaciju kada bi Superliga mogla ponovo da krene.- Samo da ova pandemija stane, a posle toga ćemo da pričamo o nastavku prvenstva. Biće vremena za fudbal i on će se sigurno igrati“, rekao je Miloš Vazura, generalni direktor Partizana.Za njega nema dileme da će se prvenstvo nastaviti.- Da li će se igrati u aprilu, maju ili junu, to niko u ovom trenutku ne zna, ali siguran sam da će prvenstvo biti završeno. Takvu informaciju imam, a kada će početi, to zavisi od toga kada će pandemija da stane“, dodao je Vazura.