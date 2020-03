NIŠTA i ništa su svakome od aktera 162. večitog derbija doneli ponešto, a najviše su uskraćeni oni zbog kojih se fudbal i igra - navijači. Crvena zvezda i Partizan su samo na momente “palili” prisutne na našem najvećem stadionu, ali kada se podvukla crta pred prvi derbi okršaj dva velika protivnika i rivala na klupama večitih Dejana Stankovića i Sava Milošević konačna ocena je malo i premalo. Zvezda se još značajnije približila tituli, Partizanu ostaje uteha da ni u drugom ovosezonskom derbiju nije primio gol – 0:0.I pored činjenice da i Dejan Stanković i Savo Milošević puno polažu na ofanzivu, da su takav pristup i najavljivali u danu pred 162. večitu fudbalsku priču, na terenu je to izgledalo drugačije. Specifična težina derbija je kao i mnogo puta kroz istoriju određene taktičke zamisli i ideje ostavila po strani, pa se igralo onako kako je diktirala inspiracija, trenutna nadahnutost, voljni momenat. A sve to je tokom prvog poluvremena bilo na strani izabranika Dejana Stankovića.“Izolacija trozupca” iza Umara Sadika se domaćinu nametala kao osnova za konkretnija dejstva ka Stojkoviću i momci u crveno-belim dresovima su to u prvom delu činili besprekorno, sa izuzetkom nesigurnog Nemanje Milunovića.Sa odsečenim manevrom Partizan je u najvećem delu prvog poluvremena izgledao kao ekipa kojoj pripada uloga nemog posmatrača, pa Borjan nije bio u prilici ni da zagreje dlanove. Na drugoj strani Zvezdini “projekti” Gavrić i Nikolić su bez straha kidisali ka golu Stojkovića. Uz pokretljivog i konkretnog Bena, raspoloženi mladići iz Zvezdinog manevra su u četiri navrata ozbiljno zapretili.U 15. i 21.minutu promenu rezultata na semaforu je sprečio Vladimir Stojković dobrim interverncijama posle dalekometnih pokušaja Gavrića i Petrovića, a najviše uzdaha crveno-belog dela stadiona izazvalo je milimetarsko kašnjenje Alekse Vukanovića na centaršut Nikolića u 39.minutu.Osveženje u usporenom i nekonkretnom veznom redu Partizana već od početka drugog poluvremena predstavljao je Filip Stevanović koji je zamenio neprimetnog Lazara Markovića. Gost je došao do daha, uspeo da poveže redove i koliko, toliko uspostavi kontrolu nad posedom, pa se fudbal u nastavku više nije igrao u “jednosmernoj ulici”.