ISTORIJSKI DAN ZA SRBIJU: Vučić na otvaranju deonice auto-puta Adrani–Preljina (FOTO/VIDEO)

NOVA deonica Moravskog koridora, od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka, svečano je puštena u saobraćaj.

Foto: D. Milovanović

Svečanosti je prisustvovao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, čime se obeležava završetak još jednog ključnog dela prvog digitalnog auto-puta u Srbiji.

Kaže da je ova deonica u potpunosti digitalizovana i da je obezbeđena 5G mreža.

- Ovo je najširi autoput, on je 30 metara širine, 28 metara su obično široki autoputevi, i time pruža još veću bezbednost za učesnike u saobraćaju. Niko nije ni sanjao da imamo auto-put za Kraljeva, nije se čak ni pričalo - kazao je on.

Ističe da je od 1945. godine do 2013. urađeno 596 km auto-puteva i brzih saobraćajnica, a sada je 651, a biće 1085 km...

- To će biti dvostruko više za tih ukupno 15 godina. Ovo dovodi fabrike, turiste, zbližava porodice - naveo je on.

Ističe da je najsrećniji kad otvara auto-puteve.

- Izrazito smo nisko zadužena zemlja jer nismo trošili novac. Nekako sam najsrećniji kad se grade putevi, ništa ne može da mi pokvari raspoloženje. Želim ljudima da kažem da već od proleća krećemo da gradimo brzu saobraćajnicu. Još problema imamo sa projektovanjem, oko zaštićene zone oko Studenice... To će dramatično da približi Novi Pazar, Rašku, Jarinje Milion problema prilikom izgradnje auto-puta. Kraljevačkoj opštini je plaćeno više nego Čačku, onda dođu advokati, gledate šta je to što možete da uradite... Bezbroj problema je tu i ništa nije lako graditi i raditi. Ono što je važno i za Srbe i Bošnjake, i sav naš narod, na Kosovu i Metohiji, mi ćemo da platimo izgradnju brze saobraćajnice do Severne Mitrovice, verujem da će to Amerikanci uspeti da završe. Nama je sad Beograd - Kraljevo, sat i petnaest minuta, nekada smo išli dva i po sata - kazao je on.

Kad je u pitanju zabrana ulaska Draganu J. Vučićeviću u Crnu Goru, ističe da ne smete da kažnjavate ljude koji drugačije misle i koji govore nešto što se nekome ne dopada.

- Mi nikada nismo reagovali na njihove napade i na hajku i harangu koju vode protiv Srbije, a nažalost, moraćemo da pribegnemo recipročnim merama - naveo je Vučić.

Ova poddeonica Sektora 3, duga 28,71 kilometar, direktno spaja Kraljevo sa auto-putem „Miloš Veliki“ u Preljini. Time se drastično skraćuje vreme putovanja između dva velika privredna centra i omogućava brži i bezbedniji saobraćaj za više od pola miliona građana centralne Srbije.

Predsednik Vučić je nedavno izrazio ogromno zadovoljstvo i ponos povodom završetka ovih radova. Predsednik je istakao koliko je ovaj projekat bio nezamisliv u prošlosti:

- Niko u Srbiji nije ni pomislio da ćemo imati autoput do Kraljeva. Radujem se otvaranju i izuzetno sam srećan što spajamo Čačak i Kraljevo, jer to menja sve za ljude u ovom kraju, donosi investitore i novu budućnost - rekao je predsednik Vučić.

Bolje da završite kao Čaušesku, a da iza vas ostanu putevi, fabrike, dela, naučno-tehnološki parkovi, nego da budete bedici koji prete drugima, kazao je on odgovarajući na pretnje koje mu je uputio novinar BIRN-a.

- Valjda nisam bio fasciniran glupostima koji inače pišu... Ni ove bele linije neće moći da obeleže... Tu ima jedan drugi problem, kad vidite koje zemlje i institucije plaćaju ta lica... EU, pomalo Amerikanci i Englezi... Nisam znao da se zalažu za metode streljanja - kazao je Vučić.

Dodao je da oni misle da su bogovi i da se zato tako ponašaju.

Nije lako danas dovući investitore, navodi on.

- To morate da imate u vidu. To nema više u svetu. Folksvagen je najavio 100.000 otkaza - ističe Vučić.

Kad su u pitanju blokaderi koji su prepevali pesmu Baje Malog Knindže "pevaj Srbijo, zemljo junaka" u "pevaj Srbijo, zemljo ludaka", Vučić kaže da polaze od sebe.

- Obično na sebe misle, kao i oni kojima je prvo palo na pamet da su ukradene pare od auto-puta. Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti - ističe on.

Kaže da je osedeo, ne misli da se farba.

- Ne stidim se svojih godina - naveo je Vučić.

Vučić je, u svom govoru, izrazio zahvalnost što su ljudi došli po vrućini.

- Čekam sutra da vas čujem i da dobijem vaše mišljenje o svemu što smo radili - rekao je on.

Kaže da je ovo veliki dan za Kraljevo i Čačak.

- Ovaj auto-put je nov, širi od svih drugih - kazao je on.

Građani se okupili u Oplanićima

Nakon svečanog otvaranja auto-puta, predsednik će posetiti ovo mesto i obratiti se okupljenim građanima.

FOTO: Novosti