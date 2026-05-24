VUČIĆ O STRANOM FINANSIRANJU BLOKADERA: Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doputovao je rano jutros u Kinu gde na poziv kineskog predsednika Si Đipinga borvi u zvaničnoj poseti od 24. do 29. maja.
Na pitanje novinara o porukama blokadera da je gotov predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio:
- Pa jesam gotov, uskoro mi ističe mandat! Moguće da ću uskoro da podnesem ostavku...
A o tvrdnjama blokadera kako postoje ubačeni elementi koji izazivaju haos i da to ne rade oni Vučić je primetio:
- Svi uhapšeni su članovi i aktivisti opozicionih stranaka. Ne postoje ubačeni elementi, ljudi, mi smo hteli sliku demokratske Srbije, a nasilje je odgovaralo samo njima. Njihovim lažima i teorijama zavere nema kraja. Čim se razotkrije jedna laž sustiže druga. Vidite da Jovanjicu više i ne pominju kada se ispostavilo da je laž i sada su prešli na nove izmišljene afere.
- Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije. U medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate... keš na ulice... ali i pored toga uspeli smo da taj napad odbijemo! Policija je fantastično obezbedila skup, kad je reč o Slaviji, gotovo da nisu bili ni vidljivi, saobraćaj je funkcionisao... Osim kod Pionirskog parka gde su bili prisutniji jer je tu bilo pijanih koji su došli da provociraju - rekao je predsenik.
BONUS VIDEO:
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"NAJVAŽNIJI DEO POSETE JE TEK SUTRA" Vučić iz Pekinga: Velika očekivanja od sastanka sa Sijem
24. 05. 2026. u 08:09 >> 08:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)