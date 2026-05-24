VUČIĆ O STRANOM FINANSIRANJU BLOKADERA: Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doputovao je rano jutros u Kinu gde na poziv kineskog predsednika Si Đipinga borvi u zvaničnoj poseti od 24. do 29. maja.

Na pitanje novinara o porukama blokadera da je gotov predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio:

- Pa jesam gotov, uskoro mi ističe mandat! Moguće da ću uskoro da podnesem ostavku...

A o tvrdnjama blokadera kako postoje ubačeni elementi koji izazivaju haos i da to ne rade oni Vučić je primetio:

- Svi uhapšeni su članovi i aktivisti opozicionih stranaka. Ne postoje ubačeni elementi, ljudi, mi smo hteli sliku demokratske Srbije, a nasilje je odgovaralo samo njima. Njihovim lažima i teorijama zavere nema kraja. Čim se razotkrije jedna laž sustiže druga. Vidite da Jovanjicu više i ne pominju kada se ispostavilo da je laž i sada su prešli na nove izmišljene afere.

- Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije. U medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate... keš na ulice... ali i pored toga uspeli smo da taj napad odbijemo! Policija je fantastično obezbedila skup, kad je reč o Slaviji, gotovo da nisu bili ni vidljivi, saobraćaj je funkcionisao... Osim kod Pionirskog parka gde su bili prisutniji jer je tu bilo pijanih koji su došli da provociraju - rekao je predsenik.

