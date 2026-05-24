Politika

VUČIĆ O STRANOM FINANSIRANJU BLOKADERA: Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije

В.Н.

24. 05. 2026. u 09:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić doputovao je rano jutros u Kinu gde na poziv kineskog predsednika Si Đipinga borvi u zvaničnoj poseti od 24. do 29. maja.

ВУЧИЋ О СТРАНОМ ФИНАНСИРАЊУ БЛОКАДЕРА: Уложене су милијарде евра у рушење Србије

Foto: Novosti

Na pitanje novinara o porukama blokadera da je gotov predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je odgovorio:

- Pa jesam gotov, uskoro mi ističe mandat! Moguće da ću uskoro da podnesem ostavku...

A o tvrdnjama blokadera kako postoje ubačeni elementi koji izazivaju haos i da to ne rade oni Vučić je primetio:

- Svi uhapšeni su članovi i aktivisti opozicionih stranaka. Ne postoje ubačeni elementi, ljudi, mi smo hteli sliku demokratske Srbije, a nasilje je odgovaralo samo njima. Njihovim lažima i teorijama zavere nema kraja. Čim se razotkrije jedna laž sustiže druga. Vidite da Jovanjicu više i ne pominju kada se ispostavilo da je laž i sada su prešli na nove izmišljene afere.

- Uložene su milijarde evra u rušenje Srbije. U medije, političke i parapolitičke organizacije, NVO, sindikate... keš na ulice... ali i pored toga uspeli smo da taj napad odbijemo! Policija je fantastično obezbedila skup, kad je reč o Slaviji, gotovo da nisu bili ni vidljivi, saobraćaj je funkcionisao... Osim kod Pionirskog parka gde su bili prisutniji jer je tu bilo pijanih koji su došli da provociraju - rekao je predsenik.

BONUS VIDEO: 

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAC OSTAO BEZ NOVCA! Flojd Mejveder tvrdi da mu je 175 miliona dolara ukradeno na neverovatan način!

"NOVAC" OSTAO BEZ NOVCA! Flojd Mejveder tvrdi da mu je 175 miliona dolara ukradeno na neverovatan način!