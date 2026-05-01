GRAĐANI Pančeva okupili su se u velikom broju da dočekaju predsednika Aleksandra Vučića, koji će danas prisustvovati otvaranju trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo".

- Godinu i nešto dana su vas maltretirali, protestovali, čak i zbog izgradnje igrališta za decu. Nikada ništa nisu uradili za ovaj grad. Uveren sam da ćemo uspeti da sačuvamo životni standard građana i da ga unapredimo. Za nas je na kraju krajeva najvažnije da sačuvamo mir i stabilnost. Čestitam vam Praznik rada. Bez rada napretka nema. Hvala vam na predivnom dočeku. Uskoro se spremite, Srbija pobeđuje - kazao je Vučić.

"Aco, Srbine" uzvikivali su okupljeni građani.

Okupljeni su razvili transparente "Vučiću, južni Banat je uz tebe", kao i "Srbija pobeđuje".

U Pančevu su i ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predsednica Pokrajinske vlade Vojvodine Maja Gojković.