Politika

"Mi makar znamo ko nam je deda" I kolege prozivaju Žaklinu

В. Н.

30. 04. 2026. u 10:39

ŽAKLINA Tatalović, novinarka N1 koja se pominje kao kandidat studenata Univerziteta u Kragujevcu, godinama tvrdi kako je joj je nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin deda! Međutim, ispostavilo se da je to jedna velika laž.

Foto: Printskrin TV N1

Čak su i njene blokaderske kolege počele da je prozivaju zbog te izmišljene priče, rečima "Mi makar znamo ko nam je deda".

- Da se i ja pohvalim: Meni jedan deda bio kamenorezac/klesar, a drugi nadničar - napisala je Antonela Riha na svom progilu "Iks".

Podsetimo, ovo nije jedini primer gde je Tatalović izvrnula istinu. Naime, ona je ranije i javno prepričavala izmišljena sećanja s njim.

Međutim, na Žaklinine interjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".

To uključenje za N1 pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakcija N1 je zatim izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Okamura je veliki prijatelj Srbije: Brnabić - Parlamentarna saradnja sa Češkom izuzetno dobra (Foto)
Politika

0 0

"Okamura je veliki prijatelj Srbije": Brnabić - Parlamentarna saradnja sa Češkom izuzetno dobra (Foto)

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić, izjavila je danas, posle sastanka sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Tomiom Okamurom, da je parlamentarna saradnja Srbije i Češke izuzetno dobra i da prati bliske i prijateljske odnose između dve zemlje i zahvalila Okamuri na principijelnim stavovima u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije i NATO agresije na našu zemlju.

30. 04. 2026. u 10:45

Politika
Tenis
Fudbal
Rusija u šoku: Sergej Anohin osuđen na dugu robiju!

Rusija u šoku: Sergej Anohin osuđen na dugu robiju!