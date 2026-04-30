"Mi makar znamo ko nam je deda" I kolege prozivaju Žaklinu
ŽAKLINA Tatalović, novinarka N1 koja se pominje kao kandidat studenata Univerziteta u Kragujevcu, godinama tvrdi kako je joj je nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin deda! Međutim, ispostavilo se da je to jedna velika laž.
Čak su i njene blokaderske kolege počele da je prozivaju zbog te izmišljene priče, rečima "Mi makar znamo ko nam je deda".
- Da se i ja pohvalim: Meni jedan deda bio kamenorezac/klesar, a drugi nadničar - napisala je Antonela Riha na svom progilu "Iks".
Podsetimo, ovo nije jedini primer gde je Tatalović izvrnula istinu. Naime, ona je ranije i javno prepričavala izmišljena sećanja s njim.
Međutim, na Žaklinine interjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".
To uključenje za N1 pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakcija N1 je zatim izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.
Preporučujemo
Komentari (0)