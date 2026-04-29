VUČIĆ O NABAVCI MOĆNOG ORUŽJA: Ne mogu da vam kažem šta smo sad naručili, čekam kad ptice slete ovde
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostujući na Blic TV dobio je pitanje o pisanju američkog magazina Militari voč da Srbija namerava da kupi kineski moćni sistem HQ-9, pandan ruskom S-400.
- Razmatramo i kupujemo mnogo toga. I ne mogu o svemu da govorim. Ne mogu čak ni da vam kažem šta smo mi sad naručili.
Na pitanje voditelja da li može nešto da kaže, Vučić je rekao da ne može.
- Čekam kad ptice slete ovde, onda mogu da se igram da li ćemo da uključujemo ili nećemo i kad ćemo da pokazujemo. Ne da se igram, to je pogrešna reč. Već mogu da razmišljam u kom trenutku da upoznamo. Strane službe to znaju, ne možete to da sakrijete, nije to sporno. Prave se da ne znaju. Ali nek se bar malo pomuče. Mi to naravno radimo da bismo mogli da imamo takozvani odvraćajući faktor i da to uradimo na taj način. E sad, pogledajte. Zašto je to u regionu važno da čuvamo mir i stabilnost? - rekao je Vučić.
