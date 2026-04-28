"Otvoreni Balkan bio je moja ideja" Vučić Kembelu: Prekinuta je jer evropske velike sile nisu imale "volan u rukama"
PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, je u intervjuu za podkast Alistera Kempbela "Ostalo je politika" na platformi Epla, govorio o projektu Otvoreni Balkan.
Podsetio je da je Otvoreni Balkan bio njegova ideja, ali da je prekinuta jer neke evropske velike sile nisu imale "volan u rukama".
- Moja ideja je bila, i želeo sam da završim, i još uvek želim da završim svoj mandat bez ikakvih ratova. I optuživali su nas, vaša štampa, svi u Velikoj Britaniji, hiljade puta u poslednje četiri i po godine, otkako je počeo rat u Ukrajini, da će mala Srbija, te ruske marionete pokrenuti rat protiv nekoga na Balkanu kako bi nam odvukle pažnju od Rusije. I to sam slušao više od četiri godine. I nikada nisam čuo ni reč izvinjenja ili šta god. Nikada - ukazao je Vučić.
Ponovio je da Srbija želi da sačuva mir i uložila je u taj mir, a da je njegova ideja bila da se otvori balkanski prostor za sve bez obzira na entitet, državu, zemlju i da se svi slobodno kreću.
HELENA JE PONOS SRBIJE: Gimnazijalka iz Kikinde druga na svetskom takmičenju u Indiji
Vučić dočekuje Gi Parmelana: Predsednik Švajcarske u poseti Srbiji posle 18 godina
28. 04. 2026. u 08:33
Vučić upozorava: Verujem da smo stigli do tačke bez povratka (Video)
28. 04. 2026. u 07:51
VUČIĆEVA IZJAVA UDARNA VEST U RUSKIM MEDIJIMA: Bruje o onome što je rekao britanskom novinaru u lice
IZJAVA predsednika Srbije Aleksandra Vučića koju je dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" udarna je vest u ruskim medijima.
27. 04. 2026. u 22:03
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Drama u Vašingtonu: Melanija ugledala sporno ime na papiru, pa prebledela - evo šta je zapravo pisao na cedulji
MISTERIOZNI komadić papira izazvao je brojne komentare nakon incidenta sa pucnjavom na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu.
27. 04. 2026. u 10:00
