"Otvoreni Balkan bio je moja ideja" Vučić Kembelu: Prekinuta je jer evropske velike sile nisu imale "volan u rukama"

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, je u intervjuu za podkast Alistera Kempbela "Ostalo je politika" na platformi Epla, govorio o projektu Otvoreni Balkan.

Podsetio je da je Otvoreni Balkan bio njegova ideja, ali da je prekinuta jer neke evropske velike sile nisu imale "volan u rukama".

- Moja ideja je bila, i želeo sam da završim, i još uvek želim da završim svoj mandat bez ikakvih ratova. I optuživali su nas, vaša štampa, svi u Velikoj Britaniji, hiljade puta u poslednje četiri i po godine, otkako je počeo rat u Ukrajini, da će mala Srbija, te ruske marionete pokrenuti rat protiv nekoga na Balkanu kako bi nam odvukle pažnju od Rusije. I to sam slušao više od četiri godine. I nikada nisam čuo ni reč izvinjenja ili šta god. Nikada - ukazao je Vučić.

Ponovio je da Srbija želi da sačuva mir i uložila je u taj mir, a da je njegova ideja bila da se otvori balkanski prostor za sve bez obzira na entitet, državu, zemlju i da se svi slobodno kreću.

