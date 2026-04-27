Pitanje bez odgovora: Posle ovih Vučićevih reči britanskom novinaru zavladao je muk

В.Н.

27. 04. 2026. u 17:32

EKSKLUZIVNI intervju koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao britanskom novinaru Alisteru Kembelu u podkastu "Ostalo je politika" (The Rest is Politics) objavljen je na platformi Epla.

Kazao je da postoji pravi problem na Balkanu koji ljudi ne žele da razumeju.

- Devetnaest najmoćnijih zemalja sveta bilo je jače od jedne male Srbije. I nije Srbija napala bilo koju od vaših zemalja, već ste vi napali Srbiju. Ali ljudi ovde su ponosni, dostojanstveni i to ne zaboravljaju. Volim to što smo postali racionalniji, što smo okrenuti budućnosti. Ali ako pitate ljude o njihovoj duši, o njihovom mišljenju, čućete 90% onoga što sam vam upravo rekao - rekao je Vučić.

Pitao je voditelja da li bi i Ukrajini rekao da "ne gleda u prošlost" i da je "Krim izgubila još 2014. godine".

- Nikada to ne biste uradili. Nisam to čuo ni od jednog zapadnog zvaničnika. Mnogi ljudi u svetu su počeli da rade nešto protiv suverenih nacija i da menjaju granice jer su videli da ste vi u stanju da promenite naše granice ili ste bar mislili da ste završili svoj posao 1999. i 2004. godine. Tada je otvorena Pandorina kutija - rekao je Vučić. 

Podsetio je da Rezolucija 12 44 nije ukinuta ni poništena.

- Na snazi je. Zašto ne poštujete tu rezoluciju? - pitao je Vučić, ali odgovor nije dobio.

Podsetio je da je Srbiji garantovan teritorijalni integritet ako Srbija prihvati teritorijalni integritet i nezavisnost Slovenije, Hrvatske, BiH i Severne Makedonije.

- Mi smo to prihvatili - rekao je Vučić.

