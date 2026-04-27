Predsednik nastavio konsultacije: Vučić razgovarao sa predstavnicima stranke SPO, sledi SRS (Foto)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić nastavio je konsultacije sa predstavnicima stranaka.

Završene konsultacije sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove

U Predsedništvu Srbije oko 10.40 časova završene su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Srpskog pokreta obnove (SPO).



Sledi sastanak predsednika Vučića sa predstavnicima Srpske radikalne stranke.

Nastavljene konsultacije

U Predsedništvu Srbije počele su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranke Srpskog pokreta obnove (SPO).

Iz ove stranke na konsultacije kod predsednika Vučića došao je predsednik SPO-a Aleksandar Cvetković sa saradnicima.

Podsećamo, najavljeno je da će se Vučić u 10.00 časova sastati sa predstavnicima Srpskog pokreta obnove, a u 10.45 sa predstavnicima Srpske radikalne stranke.

Konsultacije se održavaju u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić je počeo konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke, Udruženih sindikata Srbije Sloga, Jedinstvene Srbije, Zeleni Srbije, Ruske stranke.

On je razgovarao i sa predstavnicima Narodne stranke, Alternative za promene, Ujedinjene seljačke stranke i stranke Pokret snaga Srbije - BK.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

"Vučić ponovo pruža ruku"

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ukazala je ranije da je veoma važno to što će Vučić pozvati na dijalog i istakla da vanredni parlamentarni izbori nisu najvažnije pitanje za Srbiju pod okolnostima kada svetu preti najveća ekonomska kriza.

- Neki stručnjaci govore da će nova kriza biti veća i od svetske ekonomske krize 2008. i 2009. godine - rekla je ona.

Istakla je da predsednik Vučić opet pruža ruku, iako do sada nije bilo pozitivnih odgovora na njegove pozive za dijalog.

- On ponovo pruža ruku i kaže kao pravi predsednik svih građana 'ljudi, vanredne su okolnosti u čitavom svetu. Hajde da razgovaramo'. Ja se nadam da će prihvatiti, ako ne prihvate to pokazuje još jednom njihovu krajnju neodgovornost prema građanima - rekla je Brnabić.

Istakla je da je Vučiću uvek na prvom mestu Srbija i da će upravo zbog dobrobiti zemlje i njenih građana na dijalog da pozove sve, bez obzira na njihove ranije uvrede i izjave u kojima su pozivali na njegovo ubistvo i ubistvo njegove porodice, prenosi Kurir.

Ocenila je da taj dijalog neće biti lak, ali da je predsednik Vučić spreman na to zarad Srbije.

