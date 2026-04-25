VUČIĆ IZ FRANCUSKE: Teško je prognozirati u svetu u kojem pravila nema

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Francuskoj, gde će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici, koja se održava do 26. aprila u Šantiliju.

Predsednik o lažima Domagoja Margetić

Kaže da neće da komentariše laži koje je Domagoj Margetić izrekao juče u Sarajevu, na promociji svoje knjige.

- Toliko je to glupo i sumanuto, mogli su Hrvati nešto bolje sa smisle - rekao je on kratko.

O skupu SNS i izborima

Predsednik Vučić kaže da ako se on bude kandidovao, tražiće podršku od naroda za sve što je urađeno i sve ono što tek treba da bude urađeno.

- Dobro, ne raspisuju izbore oni, raspisujem izbore ja, ali da, mi smo organizovali, tek ćemo da organizujemo, samo smo prijavili skup, koliko sam ja čuo od Darka Glišića, dakle, prijavio je skup, obavili smo te formalnosti u policiji, sve oko Vidovdana, onako kako se to radi u stvaru sa zakonom, za nas su postale čudne stvari kada ih neko radi na zakonit način.

Mi smo navikli da svako dođe gde hoće, kako hoće, da radi šta hoće, da zauzima prostor, puteve, ulice, ali ovo je na zakonit način urođeno i da, imaćemo velike skupove na Vidovdan ili pre Vidovdana, isto će biti slučaj u nekim drugim gradovima, a biće to vreme važnih i velikih odluka za građane Srbija - rekao je predsednik.

- Računam da mi je i mladost neka vrsta prednosti u odnosu na njih, ipak sam mlađi od Đokića. Mogu više da trčim i da radim. Verujem da imam i dalje više energije. Ogromna je mašinerija i novac iza njih, nesumnjivi su favoriti, a ostaje nam neko vreme da se svi zajedno u to uverimo - dodao je Vučić.

Vučić: Teško je prognozirati u svetu u kome pravila više nema

- Za koji minut idemo u Šanti, gde će biti održano mnogo sesija po pitanju globalne politike i nekoliko predsednika raznih država, uključujući mene, govorićemo o situaciji u svetu i onome što bi trebalo da uradimo, kako da se ponašamo sa našim prognozama. Mada je teško prognozirati u svetu u kojem pravila nema bilo šta - rekao je predsednik Vučić.

- Verujem da će učešće Srbije biti značajno ne samo za nas, biće i za one koji hoće da razumaju glas malih, glas globalnog juga, glas onih koji ne odlučuju u svetskom stvarima, a koji u svakom slučaju žele da sačuvaju svoju samobitnost, nezavisnost i suverenost - istakao je predsednik.

O predstojećim susretima

- Ima ovde važnih afričkih lidera koji su mnogo važnije nego ja, dakle da budemo fer, i po veličini zemlje, i po broju stanovnika, i po mineralnim resursima, ali ima i onih iz Francuske koji su mnogo godini odlučivali o politici, i onih koji će tek da odlučuju, tako da biće mnogo susreta. E sad, koliko toga za kratko vreme možemo da uradimo, u svakom slučaju, važno je i dobro je da se pojavimo i dobro je da kažemo svoj stav.

- Ono što je za mene važno i što je glavni deo mog polusatnog obraćanja biće kakva je pozicija malih nezavisnih zemljalja, šta je to što oni vide danas u svetu, i kao problem - šta je to što mislimo da možemo da menjamo ili šta je to na šta možemo da utičemo,

i kako vidimo svet, kako vidimo Srbiju u Evropi, kako vidimo ponašanje Evrope, kako vidimo odnose između Amerike i Evrope, kojom brzinom napredak Kine ide u odnosu na ostatak sveta, i kakve to posledice sobom nosi, i šta je to što mi možemo da uradimo da, kao deo Evrope, ne zaostajemo za ostatkom sveta, što će biti, da budemo jomo precizani, jako teško - rekao je predsednik Vučić.

Skup je posvećen razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obratiće se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.