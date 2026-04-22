"Blago dokonim ljudima" Vučić komentarisao najavu blokadera da će blokirati RTS

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da postoje tri preduslova za pokretanje diplomatske, pravne i političke borbe za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom na teritoriji tzv. Nezavisne države hrvatske (NDH), a to su - da Skupština usvoji Rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, da se osnuje Memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH, kao i da se 10. april proglasi za Dan sećanja na genocid nad Srbima u NDH.