Politika

"Blago dokonim ljudima" Vučić komentarisao najavu blokadera da će blokirati RTS

В.Н.

22. 04. 2026. u 13:39

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Paraćina pa prokomentarisao najavu blokadera da će blokirati RTS.

Благо доконим људима Вучић коментарисао најаву блокадера да ће блокирати РТС

Foto: Printskrin

O najavama blokadera da će protestovati ispred RTS-a, zbog učešće Izraela na Evroviziji, Vučić kaže:

- Svašta ima u našoj zemlji, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine kako da pomognemo da gradimo Srbiju. Što protestuju ispred RTS-a? Bog će znati šta je ludacima u glavi. Stvarno ne znam, nisam stručan - istakao je Vučić.

Ti si Srbin! Cirkus u Hrvatskoj - političar optužio novinara: Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna
Region

"Ti si Srbin!" Cirkus u Hrvatskoj - političar "optužio" novinara: "Rekao bih da sam Hrvat, ali time se samo budale hvale, a ti si ozbiljna"

POSLANIK Domovinskog pokreta u hrvatskom Saboru Stipe Mlinarić Ćipe prozvao je na društvenim mrežama TV voditelja i novinara Zorana Šprajca, optuživši ga za napade i propitujući motive takvog odnosa. U drugoj objavi izneo je niz političkih i ratnih referenci, i sugerisao da ga Šprajc napada zbog njegova javnog delovanja, između ostalog zbog protivljenja Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci (SDSS), inicijativi oko uklanjanja spomenika Goranu Šoškoćaninu i angažmana u slučaju generala Kontraobaveštajne službe (KOS) Aleksandra Vasiljevića

22. 04. 2026. u 18:07

Linta: Borba za međunarodno priznanje genocida nad Srbima u NDH ima tri preduslova
Linta: Borba za međunarodno priznanje genocida nad Srbima u NDH ima tri preduslova

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da postoje tri preduslova za pokretanje diplomatske, pravne i političke borbe za međunarodno priznanje genocida nad srpskim narodom na teritoriji tzv. Nezavisne države hrvatske (NDH), a to su - da Skupština usvoji Rezoluciju o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, da se osnuje Memorijalni centar genocida nad Srbima u NDH, kao i da se 10. april proglasi za Dan sećanja na genocid nad Srbima u NDH.

22. 04. 2026. u 16:48

