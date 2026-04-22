"Blago dokonim ljudima" Vučić komentarisao najavu blokadera da će blokirati RTS
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Paraćina pa prokomentarisao najavu blokadera da će blokirati RTS.
O najavama blokadera da će protestovati ispred RTS-a, zbog učešće Izraela na Evroviziji, Vučić kaže:
- Svašta ima u našoj zemlji, blago dokonim ljudima. Ubismo se tražeći načine kako da pomognemo da gradimo Srbiju. Što protestuju ispred RTS-a? Bog će znati šta je ludacima u glavi. Stvarno ne znam, nisam stručan - istakao je Vučić.
VUČIĆ RAZGOVARAO SA PETEROM MAĐAROM: Oglasio se predsednik Srbije - ovo su bile teme
21. 04. 2026. u 16:17 >> 16:25
VUČIĆ SUTRA U PARAĆINU: Predsednik na otvaranju pogona Vaider Srpska fabrika stakla
21. 04. 2026. u 15:41
Sada je definitivno puklo savezništvo SAD i Ukrajine: Zelenski uradio nešto nezamislivo
UKRAJINSKO rukovodstvo, nakon više od godinu dana napora da održi stabilne odnose sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, javno je priznalo krah dosadašnjeg partnerstva.
20. 04. 2026. u 20:41
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
"Potvrđena idiotkinja!" Rus izvređao Melonijevu, Italija uputila protest: "Fašistički ološ, izdala birače"
ITALIJA je uputila oštar protest Rusiji nakon uvredljivih izjava ruskog TV voditelja na račun premijerke Đorđe Meloni, dok joj je predsednik države pružio podršku i osudio skandalozne komentare.
22. 04. 2026. u 08:44
