Pokret za narod i državu Niš: Samoproglašeni „studenti“ od 50 godina prave haos u lekarskoj struci
POKRET za narod i državu Niš najoštrije osuđuje brutalnu i ciničnu zloupotrebu javnosti koju sprovode politikanti i nasilnici sakriveni iza imena "studenti u blokadi", uz podršku njima naklonjenih medija, a u vezi sa izborima za Lekarsku komoru.
Ono čemu svedočimo nije ništa drugo do svesno plasiranje neistina i pokušaj da se jedan isključivo strukovni proces pretvori u politički cirkus. Jasno je svakome ko ima i minimum znanja da u radu Lekarske komore mogu učestvovati isključivo lekari, a ne samoproglašeni „studenti blokaderi/penzioneri od 40 i 50+ godina“, koji bi da preko leđa poštene ili izmanipulisane dece grade sopstvenu političku karijeru.
Tvrdnje o osvajanju nekakvih „mandata studenata“ na izborima za Lekarsku komoru u Nišu su jedna velika, bezobzirna laž, dok su optužbe o „krađi“ bez ijednog dokaza opasna i neodgovorna retorika čiji je jedini cilj izazivanje haosa i urušavanje poverenja u institucije.
Posebno je simptomatično što ove grupe pokazuju potpuni gubitak granica između stvarnosti i političke propagande. U njihovoj interpretaciji, svaka institucija postaje sredstvo za politički obračun, svaka činjenica se relativizuje, a svaka neistina predstavlja kao „borba za pravdu“.
Očigledno je da su potpuno izgubili svest i da im je neophodna lekarska pomoć, jer ovo što oni rade nije aktivizam, već ogoljeni politički oportunizam, praćen ludilom, agresivnom retorikom i pokušajem da se društvo podeli i posvađa, pa čak i da se lekarska struka uvuče u blato dnevne politike.
Pokret za narod i državu Niš poručuje da lekarska profesija nije i neće biti poligon za političke eksperimente i samoreklamerstvo. Oni koji danas bez ikakve odgovornosti iznose ovakve tvrdnje pokazuju da nisu ni dorasli temama o kojima govore, niti su spremni da snose posledice za izgovorenu reč.
Građani Srbije vrlo dobro prepoznaju ko radi u interesu društva i naroda, a ko pokušava da ga obmanama, nasiljem i pritiscima gurne u podele. Zato će ovakvi pokušaji urušavanja, manipulacije i podele srpskog naroda dobiti jasan i nedvosmislen odgovor na izborima, gde će blokadžije, ali i svako drugi ko radi na razbijanju nacionalnog jedinstva, završiti na smetlištu istorije.
