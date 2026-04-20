Petrov o stavu Venecijanske komisije: Očekujem da mišljenje bude stručno i neutralno

Profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i predsednik Ustavnog suda Srbije, Vladan Petrov, ocenio je danas da će mišljenje Venecijanske komisije, koje je zatražila Srbija o setu pravosudnih zakona koji je Skupština Srbije usvojila 28. januara, biti vrlo stručno, objektivno, neutralno, odmereno i da otvori prostor za nešto čega nije bilo u prethodnim mesecima, a to je dijalog u vezi sa eventualnim spornim zakonskim rešenjima.

Petrov je rekao da će Venecijanska komisija u narednim danima najverovatnije završiti rad na tom mišljenju koje će biti primljeno k znanju na plenarnoj sednici u junu, i dodao da čak i ukoliko se sadržina mišljenja Venecijanske komisije sazna i u narednim danima, do juna država ima vremena da preduzme dosta toga kako bi eventualno neke nedostatke u tim zakonima otklonila.

- Jeste bio problem u jednoj nedovoljno inkluzivnoj proceduri, nisu bili uključeni svi faktori. Da li bi rasprava bila moguća, da li bi ona dovela do boljih i kvalitetnijih rešenja to je drugo pitanje, ali to su neki evropski standardi na kojima se vrlo insistira i mi smo u tom pogledu malo zakazali. Moramo da vodimo računa o društveno političkom kontekstu u uslovima u kojima su te izmene planirane i donete, mi nemamo minimum konsezusa koji je neophodan da bi za isti sto sele suprotstavljene strane - naveo je on za K1 televiziju.

Petrov je istakao da će mišljenje Venecijanske komisije biti vrlo odmereno, neutralno i samo provučeno kroz njihove standarde koji su u pravosuđu odavno utvrđeni, kao i da mišljenje Venecijanske komisije neće biti takvo da će ukazati na neke ozbiljne neustavnosti, već naprotiv.

Prema njegovoj oceni, Venecijanska komisija će se najverovatnije baviti samo proverom koliko su te procedure bile u skladu sa nekim standardima dobrog zakonodavstva.

- Što se tiče izjave predsednika Srbije, ja bih malo drugačije odgovorio, ja bih prvo sačekao mišljenje Venecijanske komisije jer sam gotovo siguran da će Venecijanska komisija dati mišljenje koje je uravnoteženo, tu će biti i pozitivnih komentara. Nisam za to da mi odmah po dobijanju tog mišljenja kažemo ono što treba ispraviti odmah ćemo ispraviti, nego treba da otvorimo dijalog o tim zakonskim rešenjima - izjavio je Petrov.

Kako je naveo, treba konsultovati Visoki savet sudstva, Visoki savet tužilaštva, relevantne nevladine organizacije po pitanju mišljenja Venecijanske komisije i ispravljanja bilo kakvih neregularnosti ili reformi.

Petrov je napomenuo da se u tumačenju mišljenja Venecijanske komisije ne smeju koristiti ljudi kao paravan, odnosno da ne može "Vladan Petrov da bude legitimizator određenih zahvata u kojima nije ni učestvovao".

- Ana Brnabić je od momenta kada su ti zakoni usvojeni preuzela da komunicira s Venecijanskom komisijom, to što ona radi verujem da će sada biti daleko bolje nego 2021. godine - dodao je Petrov.

Komentarišući to što je N1 objavila da će EU zamrznuti novac namenjen Srbiji jer zemlja nazaduje u proevropskim reformama i da će Komesarka EU za proširenje Marta Kos i zvanično objaviti na današnjem sastanku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) da Srbija ostaje bez 1,5 milijardi evra iz takozvanog "Plana rasta" zbog kontroverznih pravosudnih reformi, Petrov je rekao da ne može Marta Kos da bude ta koja će nešto objaviti ili proglasiti, i dodao da odluku o tome da se zamrznu sredstva mora da donese sama Evropska komisija.

- Najverovatnije da je reč opet o jednom medijskom spinu i nekakvoj inicijativi koja će u narednim nedeljama i mesecima možda biti negde na nekom stolu. Nije EU totalitarno udruženje, organizacija u kojoj jedna osoba može nešto da objavi i proglasi. Uveren sam da je već na početku ove informacije sve pogrešno - izjavio je Petrov i ocenio da mišljenje Venecijanske komisije samo po sebi ne može da dovede do ovakvih posledica.

