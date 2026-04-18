Đurić poručio Konakoviću: “Nije naš posao da budemo hrabri i junačni pred kamerama”

NE mislimo da je naš zadatak kao diplomata da vodimo borbe pred kamerama, da budemo silni, hrabri i junačni pred kamerama, već da rešavamo probleme, izjavio je ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

- Od tih silnih i junačnih pred kamerama ne može ceo region da se 35 godina oporavi, hajmo da pokažemo da možemo malo drugačije, a ovo ovako mnogo je lepo i lako pričati u jednoj rečenici kako smo za saradnju u regionu, kako nema nikog boljeg od nas, svi smo najbolji političari i svi smo tobože za mir i saradnju, a onda kad treba zaista na delu pokazati da ne želimo da stvaramo zlu krv, koristimo ovakve forume za skupljanje jeftinih političkih poena.

Ono što mogu da kažem je da je Srbija, kao i uvek na ovom skupu, nastojala da bude deo rešenja, ne deo problema. Pomalo sam razočaran nastupom gospodina Konakovića nakon naših nastojanja da unapredimo bilateralnu saradnju, koji je odlučio da pred kamerama, bez argumenata i osnove, ali sa mnogo strasti napadne brigu koju je predsednik Vučić izrazio zbog netransparentnih bezbednosnih aranžmana koji se prave u regionu.

Gospodin Konaković je u duhu prave predizborne kampanje za koju se očigledno sprema, onako sa dosta strasti i ne preterano pozitivnih poruka, iskoristio skup da kritikuje zvanični Beograd, ne vodeći možda dovoljno računa o tome koliko svi imamo odgovornost da negujemo odnose između naših naroda. Odgovorili smo argumentima, delima smo pokazali da je Srbija deo rešenja, i delima smo pokazali da se tako ne radi pred kamerama — već ako postoje problemi, uzme se telefon pa se razgovara - rekao je Đurić.