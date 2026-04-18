Antić objasnio! „Blokaderi su tajna organizacija – to je zabranjeno Ustavom Srbije“

ISTORIČAR Čedomir Antić izneo je oštre stavove o grupama koje učestvuju u aktuelnim blokadama, tvrdeći da način njihovog delovanja otvara ozbiljna pitanja.

Govoreći o takozvanoj blokaderskoj listi, Antić je naveo da lično nema problem sa tim što se ta lista ne objavljuje, ali je takav potez ocenio kao apsurdan, ističući da je politika po svojoj prirodi javna delatnost.

On je ukazao na to da pojedine strukture deluju bez jasno definisane organizacione i pravne odgovornosti, naglašavajući da se u isto vreme suočavamo sa prostorom u kojem se dogodio tragičan incident, dok sa druge strane postoji organizacija koja nema formalno-pravni status.

– Prema Ustavu Srbije, tajne organizacije su zabranjene. U prostoru gde je došlo do eksplozije, požara i potom smrti studentkinje, imamo strukturu koja deluje bez odgovornog lica, bez pečata, bez PIB-a i bez matičnog broja pravnog subjekta. Postavlja se pitanje zašto je to tako – rekao je Antić.

On se osvrnuo i na studentske proteste iz perioda kada je i sam bio učesnik, upoređujući tadašnje događaje sa današnjim protestima studenata koji učestvuju u blokadama.

– U vreme studentskih protesta u kojima sam učestvovao radilo se o bojkotu nastave, ali nije bilo blokada, nasilja niti kršenja Ustava. U to vreme bilo je nezamislivo da neko organizuje izbore na fakultetu – naveo je Antić.

(Alo)