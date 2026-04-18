Jačaju kapacitet NATO saveznika: SAD odobrile prodaju oružja Nemačkoj vrednu oko 10 milijardi evra!
SJEDINjENE Američke Države odobrile su prodaju oružja Nemačkoj u vrednosti od približno 10 milijardi evra, saopštio je Stejt department.
Kako je navedeno, odobrenje uključuje zahtev nemačke vlade i deo je politike jačanja kapaciteta NATO saveznika, preneo je nemački "Špigel".
Prodaja još mora da bude prosleđena Kongresu SAD, koji može da uloži prigovore. Planirani paket naoružanja obuhvata osam integrisanih sistema za upravljanje borbom, moderne radarske sisteme i lansere raketa, namenjene jačanju mornaričkih kapaciteta i boljoj integraciji sa NATO snagama.
Cilj sporazuma, prema saopštenju, jeste unapređenje nacionalne i kolektivne odbrane Nemačke, kao i jačanje saradnje sa snagama SAD i NATO saveza.
Glavni izvođači u poslu bili bi američke odbrambene kompanije "Lockheed Martin" i "RTX Corporation".
(Tanjug)
