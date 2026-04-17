Pokret za narod i državu: Osuđujemo brutalni napad na profesorku Zarubicu

POKRET za narod i državu Niš najoštrije osuđuje brutalni verbalni napad na prof. dr Aleksandru Zarubicu, uglednu profesorku.

- Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, koji predstavlja jasan dokaz da je blokadersko delovanje preraslo u otvoreno nasilje i sistematski progon neistomišljenika.

Napad je izvršio Mateja Nikolić, osoba već prepoznata po nizu incidenata i nasilničkom ponašanju. Podsećamo javnost da je isti taj Nikolić 21. marta 2025. godine u Nišu šikanirao i gađao svoje sugrađane jajima samo zato što imaju drugačije političko mišljenje, a sada je meta njegove



agresije postala profesorka Univerziteta.

Odavno je jasno da su nasilje i primitivizam postali osnovni metod političkog delovanja blokadera. Umesto argumenata građanima nude uvrede, umesto dijaloga sprovode zastrašivanje, a umesto demokratskih procedura nastoje da svoju političku volju nametnu na ulici.

Verbalni napadi, uvrede i zastrašivanje upućeni jednoj dami i profesorki predstavljaju direktan udar na dostojanstvo akademske zajednice, ali i na temeljne vrednosti srpskog društva. Kada se ljudi napadaju na ulici, jasno je da više nije reč o „aktivizmu“, već o organizovanoj kampanji pritiska, destabilizacije i urušavanja institucija.

Prof. dr Aleksandra Zarubica slučaj je prijavila policiji. Zahtevamo hitnu, odlučnu i primerenu reakciju nadležnih organa. Svako oklevanje



Posebno ukazujemo da Mateja Nikolić nije usamljen slučaj, već deo šire mreže aktivista povezanih sa organizacijama koje deluju uz podršku

stranih finansijera. Njegovo učešće na konferenciji „Tirana Youth Summit“, u organizaciji „Inicijative mladih za ljudska prava“,

finansirane od strane „National Endowment for Democracy“, pokazuje da se ovakvi obrasci ponašanja ne pojavljuju spontano, već se sistematski

podstiču i umrežavaju.

Potpuno je jasno građanima Srbije da je ovakvo ponašanje blokaderskih aktivista pokušaju da se kroz nasilje i pritiske preuzme javni prostor i nametne politička volja mimo institucija, što predstavlja direktan udar na državu Srbiju.

Upozoravamo da će svako dalje tolerisanje ovakvog ponašanja imati ozbiljne posledice po bezbednost građana i stabilnost društva. Odgovornost neće biti samo na izvršiocima, već i na svima koji ih podstiču, finansiraju ili opravdavaju.

Srbija nije i neće biti društvo u kome se građani i javni delatnici vređaju i zastrašuju bez posledica. Država mora da pokaže snagu, zaštiti

svoje građane i stavi tačku na politiku nasilja i razaranje nacionalnog suvereniteta od strane terorista blokadera - navode u saopštenju.