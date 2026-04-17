Oglasio se Medicinski fakultet: Blokaderi ugrožavali živote članova Izborne komisije
MEDICINSKI fakultet u Beogradu saopštio je da su izbori za Studentski parlament održani regularno, a da je nakon proglašenja rezultata došlo do incidenata ispred dekanata, nakon čega je intervenisala policija i povređena su tri pripadnika MUP-a.
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu oglasio se saopštenjem da su jučerašnji izbori za Studentski parlament ovog fakulteta regularno održani na pet izbornih mesta i da nije bilo nepravilnosti, a da je nakon zatvaranja izbornih mesta počelo okupljanje određenog broja ljudi ispred Dekanata, koji su "neprimerenim i neakademskim ponašanjem direktno ugrožavali živote članova Izborne komisije".
Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Medicinskog fakulteta, studenti su se izjašnjavali između dve liste - Medicinskog kruga i liste SINAPSA, a izborni proces je sproveden ispunjavajući sve demokratske standarde i do zatvaranja izbornih mesta u 19 časova nisu prijavljene veće nepravilnosti.
- Nakon zatvaranja izbornih mesta i početka brojanja listića, u čemu su učestvovali predstavnici obe liste i članovi Izborne komisije, na poziv jedne od lista sa izbora, počelo je okupljanje određenog broja ljudi ispred Dekanata Medicinskog fakukteta Univerziteta u Beogradu, koji su od početka iskazali određenu dozu agresije i spremnosti na neprimerene aktivnosti koje bi dovele do ugrožavanja fizičke bezbednosti članova izbornog procesa, ali i imovine MF UB - dodaje se u saopštenju.
Ističe se da je situacija kulminirala posle saopštavanja rezultata izbora, nakon čega su okupljeni, koji su se predstavljali kao oni koji podržavaju listu koja je izgubila izbore, započeli sa neprimerenim i neakademskim ponašanjem, direktno ugrožavajući živote članova Izborne komisije, među kojima su bili uvaženi svetski stručnjaci, profesori Medicinskog fakulteta i studenti.
- Iz tog razloga, bila je neophodno prisustvo pripadnika MUP, kako bi se zaštitili životi zaposlenih i imovina MF UB. Tom prilikom povređena su tri pripadnika MUP, koji se danas nalaze na dodatnoj dijagnostici - navedeno je u saopštenju.
Medicinski fakultet izrazio je duboko žaljenje zbog neodgovornosti pojedinaca i grupacija, koji, kako se ističe, nisu spremni da ispoštuju demokratske procese i iskazao puno poverenje u nadležne državne organe da procesuiraju odgovorne za sinoćno urušavanje svih akademskih tekovina.
Mediji prenose da su na izborima za Studentski parlament Medicinskog fakulteta učestvovale dve liste - Medicinski krug, koju čine članovi bivšeg studentskog parlamenta, i Studentska akcija za akademsku zajednicu, solidarnost i akciju (SINAPSA), koju čine studenti u blokadi.
Prema navodima medija koji se pozivaju na izvore na fakultetu, rezultati su pokazali da je pobedio Medicinski krug.
Pristalice liste koju su činili studenti u blokadi potom je iznela primedbe na regularnost izbora, tvrdeći, između ostalog, da su pojedini listići bili različite gramaže i različite boje.
Kako se navodi, tražili su poništavanje izbora i bili sve agresivniji, a potom su zabranili domaru da otključa vrata i prisutne pusti napolje.
Dodaje se da je među okupljenima bilo i onih koji nisu studenti Medicinskog fakulteta. Mediji navode da je članove Izborne komisije iz zgrade izvela policija.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Blokaderi ne dozvoljavaju izlazak iz zgrade Medicinskog fakulteta, psuju profesore
