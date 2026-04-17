Prištinski okupatori traže za Srbe doživotne robije: Dokaza ni na mapi, ali dovoljno je što imaju srpsku krv

U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su završne reči u slučaju "Banjska", u predmetu protiv Dušana Maksimovića, Vladimira Tolića i Blagoja Spasojevića, optuženih za navodni napad na ustavni poredak i terorizam.

Tužilac Naim Abazi i advokati oštećenih tokom iznošenja završnih reči zatražili su od suda da trojicu optuženih Srba proglasi krivim i osudi ih na doživotnu kaznu zatvora.

Prema njihovim navodima, oružani sukob u Banjskoj bio je "direktan napad na policiju Kosova, uz upotrebu teškog naoružanja i na koordinisan način, sa širokim i destabilizacionim potencijalom, ne samo na područje na kojem se dogodio, već i na Kosovo u celini".

Završne reči odbrane 20. aprila

Odbrana optuženih će završne reči izneti 20. aprila, a branilac Blagoja Spasojevića, advokat Ljubomir Pantović, izjavio je po završetku ročišta da po zakonu o krivičnom postupku punomoćnici optuženih nemaju pravo da u završnoj reči govore o kazni, dok, kako je rekao, samo tužilac ima to pravo.

- Predložio je to što je predložio, međutim, potpuno je izgubio iz vida neke važne elemente kod odmeravanja kazne koji su propisani zakonom, ali o tome ćemo više govoriti u ponedeljak - naveo je Pantović.

Istakao je da kada tužilac na "dramatičan" način čita optužnicu, uz snimke i fotografije iz Banjske, to može da stvori utisak da je sve što govori tačno.

- Nije tačno, ovaj slučaj, bar kada je reč o ova tri optužena, ima sasvim drugu dimenziju na koju ćemo mi u ponedeljak ukazati. Verujem da će utisak biti potpuno drugačiji nakon završne reči odbrane - rekao je Pantović novinarima.

Branilac Vladimira Tolića, Miloš Delević, ukazao je da se ni posle dve i po godine od događaja u Banjskoj ne zna kakvu je konkretnu ulogu imao njegov branjenik.

- Čuli smo da se traži doživotna kazna zatvora, ali bez konkretnog dokaza šta je Vladimir Tolić uradio i koju je ulogu imao tog dana. Verujem da to kod suda neće proći. Pozivam vas da dođete u ponedeljak i čujete završnu reč odbrane, nakon čega će presuda biti objavljena nekoliko dana kasnije - rekao je Delević.

U Banjskoj kod Zvečana, na severu KiM, u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do oružanog sukoba grupe Srba i policije, u kojem su ubijeni policajac i trojica Srba.

Tokom akcije u Banjskoj policija je uhapsila Dušana Maksimovića, Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, koji se od tada nalaze u pritvoru.

Optužnica protiv njih i još 42 osobe srpske nacionalnosti podignuta je u Prištini u septembru 2024. godine zbog sumnje da su učestvovali u sukobu u Banjskoj. Sud u Prištini je odbio zahtev da se ostalima sudi u odsustvu.

