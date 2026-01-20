VUČIĆ O PRETNJAMA OPOZICIJE: Oni to misle, osećaju, žele, to im je politika, to im je plan i program
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, boravi u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, odakle se osvrnu i pretnje opozicije nasiljem.
- Da jašu ljude. Da šutiraju ljude. Jeste li primetili? Ni RTS se nije izjasnio, ni Blic. Niko od njih se nije izjasnio. Zamislite da je neko to od mojih saradnika rekao kako će da jaše političke protivnike? Možete da zamislite da se ja ne izjasnim ili ćutim. Pa to je nemoguće. Osudio bih to prvi. Ne bih mogao od sramote sebe da pogledam u ogledalu da to neko od mojih saradnika izgovori - odgovorio je i dodao:
- Oni to misle, osećaju, žele. To im je politika, to im je plan i program. Drugi ne postoji. Zato mi moramo da radimo više, zato mi moramo da se borimo više. Da njima obezbedimo bolji život, da bi mogli da razumeju da samo radom to može da se dobija, ne jahanjem onih koji drugačije misle. I to će biti sudar dve politike tamo u novembru, decembru, kad li već jedni hoće da jašu ljude, one koji drugačije misle, a drugi hoće da grade Srbiju uspešno i napredno. Da jeste videli kakvi su Davosu ulice? Tri ulice ima, ni jedna nije očišćena, a dolaze im svi predsednici sveta. Polomiše noge svi živi. Pokažite ljudima! Al to da kažu - to neće. Al bi to uvek govorili o Srbiji, koju inače čistimo mnogo bolje nego svi drugi - naveo je Vučić.
