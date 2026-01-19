VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti iz Švajcarske, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, poručivši da sa optimizmom i verom u snagu Srbije ulazi u važne razgovore koji predstoje.

- Mi, malo deblji ljudi, smislili smo izreku po kojoj svaki novi kilogram koji dobijemo znači da smo se "popravili", dok za sve one normalne ili mršavije kažemo da su "propali". Držeći se te izreke, rešio sam da se dodatno "popravim" uz sir i krompir ovde u Švajcarskoj i da se dobro pripremim za naporne dane koji slede - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da u Davosu Srbiju očekuju brojni važni sastanci sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kompanija, naglašavajući da će fokus biti na novim investicijama, ekonomskom razvoju i jačanju međunarodne pozicije naše zemlje.

- Verujem u snagu Srbije i siguran sam da ćemo ovde u Davosu obaviti dobar posao za našu zemlju - poručio je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) i prisustvovati nizu skupova i diskusija svetskih lidera.