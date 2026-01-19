VUČIĆ SE OGLASIO IZ DAVOSA (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, obratio se javnosti iz Švajcarske, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, poručivši da sa optimizmom i verom u snagu Srbije ulazi u važne razgovore koji predstoje.
- Mi, malo deblji ljudi, smislili smo izreku po kojoj svaki novi kilogram koji dobijemo znači da smo se "popravili", dok za sve one normalne ili mršavije kažemo da su "propali". Držeći se te izreke, rešio sam da se dodatno "popravim" uz sir i krompir ovde u Švajcarskoj i da se dobro pripremim za naporne dane koji slede - rekao je Vučić.
Predsednik je istakao da u Davosu Srbiju očekuju brojni važni sastanci sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kompanija, naglašavajući da će fokus biti na novim investicijama, ekonomskom razvoju i jačanju međunarodne pozicije naše zemlje.
- Verujem u snagu Srbije i siguran sam da ćemo ovde u Davosu obaviti dobar posao za našu zemlju - poručio je Vučić.
Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Davos, gde će učestvovati na 56. godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma (WEF) i prisustvovati nizu skupova i diskusija svetskih lidera.
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (19)