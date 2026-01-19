Politika

BRNABIĆ SASULA BLOKADERIMA ISTINU U LICE

В. Н.

19. 01. 2026. u 18:41

PREDSEDNICA Skupštine Srbije, Ana Brnabić, ukazala je na uspehe ove vlasti u kinematografiji.

БРНАБИЋ САСУЛА БЛОКАДЕРИМА ИСТИНУ У ЛИЦЕ

Foto: Printskrin

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

I za ovo je kriv Ačeksandar Vučić i program filmskih podsticaja koji smo uveli. Što bi blokaderi rekli - nikada nije bilo gore....

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu
Politika

0 2

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal koje, kako smo danas saznali iz saopštenja tog tužilaštva, čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla u to tužilaštvo diskrecionom odlukom uputila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, licemerno se žali na predloženi amandman u vezi sa upućivanjem.

19. 01. 2026. u 19:09

Politika
Tenis
Fudbal
NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...

NIJE VIŠE KAO ŠTO JE NEKAD BILO: Novak Đoković priznao: Organizatori Australijan opena o tome odlučuju, ne ja...