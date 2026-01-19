Politika

OGLASIO SE UGLJEŠA MRDIĆ: Nenadić da bude saslušan zbog požara koji se jutros dogodio u JTOK (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 11:44

PREDSEDNIK Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić oglasio se povodom jutrošnjeg požara u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Foto: Novosti

- Jutrošnji požar u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (JTOK) kojim rukovodi Mladen Nenadić pokazuje sav javašluk koji vlada u ovoj instituciji koja je oteta da bi bila upotrebljena u obojenoj revoluciji u rušenju svoje države - saopštio je Mrdić.

 - Snimak požara objavljujem da Nenadić ne bi sakrio ovo što se dogodilo jer je sklon kršenju zakona i prikrivanju istine, istakao je poslanik SNS-a, dodajući da javnost treba da zna da gori deo računovodstvo i arhive. 

- Nenadić danas treba da bude saslušan na okolnosti izbijanja požara jer je moguće da se na ovaj način spaljuje deo dokumentacije o njegovom nenamenskom trošenju novca i kriminalnim aktivnostima. Takođe, proveriti da nije slučajno izgoreo predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se krije sedam godina u Nenadićevoj fioci a za koji ne postoji nijedan dokument kako je taj predmet iz ruku Zagorke Dolovac predat u ruke Mladena Nenadića. Kako se u ovom predmeti namerno ništa ne radi jasno je da Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Ognjanovića - rekao je Mrdić, dodajući da je mnogo pitanja za jedan požar. 

- Nenadiću, ni požar, ni nestanak dokumentacije te neće spasiti od odgovornosti zlodela koja si počinio.  Panika u otetom delu tužilaštva je svaki dan sve veća jer Nenadić svakog dana izgubi po jednog člana svoje kriminalne organizacije koja je htela da otme državu.

