VUČIĆ O SRAMNOM PERFORMANSU BLOKADERA U ČAČKU: Danas je Krstovdan, dan strogog posta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se posle performansa blokadera u Čačku koji su se iživljavali nad kartonom sa njegovim likom.

Foto Dragan Milovanović

- Danas je Krstovdan, dan strogog posta. Ne, za one koji su se iživljavali na kartonu sa mojim likom. Jaja su mogli da sačuvaju, daju nekome ko ih nema dovoljno, ali, dobra stvar u svemu je da oni žive u izobilju. P. S. Ovaj snimak pokazuje razliku, otkriva blokaderski program, a mi, mi moramo da budemo drugačiji, da radimo više, da pobedimo korupciju i na kraju da ih ne mrzimo zbog svega što su našoj zemlji i građanima uradili - napisao je Vučić na Instagramu.