VUČIĆ O MONROOVOJ DOKTRINI NA KOJU SE POZVAO TRAMP: Evo šta to znači za energetsku bezbednost

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon što je predsedavao sednicom Saveta za nacionalnu bezbednost koja je počela u 10 časova.

Foto: Tanjug/AP

Što se tiče energetske bezbednosti, kaže da dolazi do velikih promena.

- Ne znam da li ste primetili da je Tramp osnovao organizaciju za dominacij u SAD u sferi energetike u svetu. I ona radi pri beloj kući, i svuda u svetu, gde god je moguće, pa i ovde u Srbiji, daće sve od sebe da isteraju konkurente. Monroova doktrina, iz prve polivovine 19. veka, Amerikanci su hteli da iskoriste opadajuću evropsku moć u Latinskoj Americi. Amerika napušta posle Drugog svetskog rata izolacionsitičku politiku i zauzima poziciju dominacije na celoj evroazijskoj ploči. Danas smo dali nalog da BIA, Ministarstvo spoljnih poslova urade svoje analize nove američke strategije za bezbednost. Amerika je dobila podršku od samo 3 latinoameričke zemlje za ovaj potez- Argentina, Ekvador i Panama.

- Posebno je interesantno to što je predsednik Lula sve, samo ne prijatelj Madura. A Brazil je sagledao stvari i saopštio i oštro se izrazio protiv američke intervencije u Venecueli. Evropske reakcije su - drago nam je što nema Madura, ali moraju da se poštuju principi UN. Pozicija Srbije je jasna, postavili sm ose tako i oko Ukrajine, ali naše je da kažemo kad postoji kršenje međ. prava, a postoji i opasnost nametanje unutrašnjeg zakonodavstva nad međ. pravom. Želimo Venecueli da se oporavi i grade svoju zemlju, biće to mnogo teško - kaže Vučić.