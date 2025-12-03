Politika

SKANDAL: Blokaderske sudije počele progon slobodnih medija i novinara - Drakonska presuda za urednicu "Novosti"

В.Н.

03. 12. 2025. u 17:32

BLOKADERKA sudija Tatjana Bezmarević Janjić iz Prvog osnovnog suda u Beogradu, koja je u januaru ove godine javno pružila punu podršku onima koji već duže od godinu dana ruše Srbiju, dokazala je da za određene struje u pravosuđu pravo i pravda ne postoje, ali i da je počeo progon slobodnih medija i novinara.

СКАНДАЛ: Блокадерске судије почеле прогон слободних медија и новинара - Драконска пресуда за уредницу Новости

Foto: Printskrin

Ona je, naime, postupajući po krivičnoj prijavi jednog od ideologa blokadera, Zdenka Tomanovića, donela drakonsku, skandaloznu presudu po kojoj se proglašava krivom urednica portala Novosti Andrijana Nešić. Nešićevoj se zabranjuje obavljanje delatnosti glavnog urednika na godinu dana i izrečena joj je novčana kazna od 450.000 dinara, plus sudski troškovi, i to samo iz razloga što je imala drugačije mišljenje od mišljenja blokadera.

Da se radi o čistoj političkoj presudi ostrašćenih blokadera govori činjenica da je sudija u ovom postupku 23. januara 2025. godine javno dala podršku studentima blokaderima. Drugim rečima, ona je javnost obavestila i svima stavila do znanja da podržava interese i ciljeve te grupe i njihovo javno delovanje, što opravdano izaziva sumnju u njenu (ne)pristrasnost u konkretnom predmetu.

Upravo iz tog razloga je odbrana Andrijane Nešić tražila izuzeće sudije blokaderke iz slučaja, ali je zamenica predsednika Prvog osnovnog suda u Beogradu, Vesna Živković, odbila da to učini. Odbrana će, kako je najavljeno, uložiti žalbu Višem sudu.

- Ovo je plastičan primer otetog pravosuđa - rekao je izvor Informera upućen u ovaj slučaj.

Kako je ukazano, u jednom predmetu je zgažena i vladavina prava, ali i sloboda medija.

- Oteto pravosuđe mora biti vraćeno narodu po svaku cenu - istakao je izvor Informera.

A pogledajte kako je N1 izveštavao o podršci sudije blokaderima u januaru ove godine.

(Informer.rs)

