OGLASILA SE MEĐUNARODNA ZAJEDNICA: Stigao odgovor povodom odluke CIK-a da ne odobri sertifikaciju Srpskoj listi za decembarske izbore

POVODOM odluke CIK-a da ne odobri Srpskoj listi učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28 decembra na Kosovu i Meothiji oglasile su se međunaornd emisije i predstavnici MZ.

foto privatna arhiva

Misija OEBS-a na KiM saopštila je da je „snažno razočarana i duboko zabrinuta“ zbog odluke pojedinih političkih predstavnika u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) da odbiju ili se uzdrže od odobravanja akreditacije Srpskoj listi za učešće na izborima zakazanim za 28. decembar. U saopštenju se navodi da OEBS „osuđuje sve postupke koji potkopavaju pravo političkih subjekata da učestvuju u izbornom procesu“, ocenjujući da takve odluke predstavljaju ozbiljno odstupanje od međunarodno priznatih izbornih standarda.

-Ozbiljno smo zabrinuti zbog rastuće političke polarizacije unutar CIK-a, što se odražava kroz način glasanja koji izgleda vođen stranačkim interesima, a ne pravnim kriterijumima i demokratskim principima. Takvo ponašanje podriva nepristrasnost i kredibilitet koji su ključni za nezavisno telo koje upravlja izbornim procesom- navodi se u saopštenju. Istovremeno, iz misije Oebs na Kosovu dodaju da „ove radnje rizikuju narušavanje poverenja javnosti u izborni proces i jačanje percepcije da su odluke politički motivisane, a ne zasnovane na pravičnosti, uključivosti i transparentnosti.“Misija OEBS-a poziva CIK i sve političke aktere da očuvaju profesionalizam, nepristrasnost i demokratske standarde, kako bi izbori 28. decembra bili sprovedeni u potpunosti u skladu sa međunarodno uspostavljenom najboljom praksom.I ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini istakla je da su pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra kratkovidi i razdorni i da kako su objavili iz ove ambasade -takve akcije podrivaju stabilnost Kosova i interese SAD, uključujući ponovno pokretanje strateškog dijaloga.

-Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju za učešće Srpske liste na kosovskim izborima su kratkovidi i razdorni. Svi građani Kosova trebalo bi da budu u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava. Takve akcije podrivaju stabilnost Kosova i interese SAD, uključujući ponovno pokretanje našeg strateškog dijaloga radi unapređenja mogućnosti za američka i kosovska preduzeća- naglašeno je u objavi a žaljenje zbog odbijanja CIK-a da verifikuje Srpsku listu izrazili su predstavnici Nemačke i Italije.