OGLASILA SE MEĐUNARODNA ZAJEDNICA: Stigao odgovor povodom odluke CIK-a da ne odobri sertifikaciju Srpskoj listi za decembarske izbore
POVODOM odluke CIK-a da ne odobri Srpskoj listi učešće na vanrednim parlamentarnim izborima 28 decembra na Kosovu i Meothiji oglasile su se međunaornd emisije i predstavnici MZ.
Misija OEBS-a na KiM saopštila je da je „snažno razočarana i duboko zabrinuta“ zbog odluke pojedinih političkih predstavnika u Centralnoj izbornoj komisiji (CIK) da odbiju ili se uzdrže od odobravanja akreditacije Srpskoj listi za učešće na izborima zakazanim za 28. decembar. U saopštenju se navodi da OEBS „osuđuje sve postupke koji potkopavaju pravo političkih subjekata da učestvuju u izbornom procesu“, ocenjujući da takve odluke predstavljaju ozbiljno odstupanje od međunarodno priznatih izbornih standarda.
-Ozbiljno smo zabrinuti zbog rastuće političke polarizacije unutar CIK-a, što se odražava kroz način glasanja koji izgleda vođen stranačkim interesima, a ne pravnim kriterijumima i demokratskim principima. Takvo ponašanje podriva nepristrasnost i kredibilitet koji su ključni za nezavisno telo koje upravlja izbornim procesom- navodi se u saopštenju. Istovremeno, iz misije Oebs na Kosovu dodaju da „ove radnje rizikuju narušavanje poverenja javnosti u izborni proces i jačanje percepcije da su odluke politički motivisane, a ne zasnovane na pravičnosti, uključivosti i transparentnosti.“Misija OEBS-a poziva CIK i sve političke aktere da očuvaju profesionalizam, nepristrasnost i demokratske standarde, kako bi izbori 28. decembra bili sprovedeni u potpunosti u skladu sa međunarodno uspostavljenom najboljom praksom.I ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini istakla je da su pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju Srpske liste za učešće na izborima 28. decembra kratkovidi i razdorni i da kako su objavili iz ove ambasade -takve akcije podrivaju stabilnost Kosova i interese SAD, uključujući ponovno pokretanje strateškog dijaloga.
-Pokušaji Samoopredeljenja da blokira sertifikaciju za učešće Srpske liste na kosovskim izborima su kratkovidi i razdorni. Svi građani Kosova trebalo bi da budu u mogućnosti da ostvare svoja demokratska prava. Takve akcije podrivaju stabilnost Kosova i interese SAD, uključujući ponovno pokretanje našeg strateškog dijaloga radi unapređenja mogućnosti za američka i kosovska preduzeća- naglašeno je u objavi a žaljenje zbog odbijanja CIK-a da verifikuje Srpsku listu izrazili su predstavnici Nemačke i Italije.
Preporučujemo
"KURTI NA SILU NASTOJI DA PONOVO PROGURA RAŠIĆA": Petković o odluci CIK-a u Prištini
03. 12. 2025. u 15:27
NA KOSMETU NIŠTA NOVO: Grafiti tzv. OVK osvanuli na magistralnom putu Priština-Raška
02. 12. 2025. u 10:53
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)