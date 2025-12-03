VIDOJKOVIĆ I KULAČIN STUDENTIMA BLOKADERIMA: Ne možemo bespogovorno da podržavamo vaša "sr*nja" (VIDEO)
RAT među blokaderima traje već danima, a najnoviji nemir u blokaderske redove uneli su Marko Vidojković i Nebojša Kulačin, poznati blokaderski dvojac, koji je ovog puta puta u svojoj emisiji "Dobar, loš, zao" saopštio da oni više neće bespogovorno podržavati studente blokadere. Ovoga puta, pale su i teške reči.
- Ne možemo bespogovorno da podržavamo ovakva sr*nja kao što je ovo saopštenje, ne. Žao nam je. Nego jednog lepog dana kada budu izbori, za dve godine, godinu, kada ovaj se smiluje, onda ćemo videti ko će da izađe sa kakvim programom, ko će kome biti na listi i onda odlučimo za koga ćemo da glasamo, tako da DLZ prestaje apriori bilo kome da daje podršku, stavljam Nenade na glasanje ovaj predlog, ko je "za" Nenade neka digne ruku - rekao je Vidojković, a nakon što se Kulačin sa ovim predlogom složio dodao - "jednoglasno usvojeno - da".
Pogledajte priloženi snimak:
