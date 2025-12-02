Politika

NAPAD PSG NA BLOKADERE: Studenti glasaju pod uticajem spoljnih aktera, manje od 10 ih je na plenumima (FOTO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 19:35

PSG je, preko svog člana stalnog sastava sa Vračara Dejana Tonke, žestoko napao blokadere, tvrdeći da studenti glasaju pod uticajem spoljnih aktera.

Foto: Z. Jovanović

- Studenti su ti koji glasaju pod uticajem raznih spoljnih aktera. Proces sam po sebi je validan. Neke odluke su, iz mog ugla, vrlo štetne. Pitanje je zašto su se studenti većinom povukli sa plenuma. Od stotina učesnika, došli smo do nekad i ispod 10 pojedinaca, i tome postoji razlog - napisao je Tomka na Iksu.

Foto: Printskrin

