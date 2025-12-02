Politika

OVO JE BAHATI BLOKADER KOJI JE UBIO TAKSISTU U NOVOM SADU Najbolji je drugar sa "roleks" studentima, kolovođama blokadera (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 18:28

A. S. (25) iz Beograda, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako saznajemo, reč je o blokaderu A. S. iz Beograda!

ОВО ЈЕ БАХАТИ БЛОКАДЕР КОЈИ ЈЕ УБИО ТАКСИСТУ У НОВОМ САДУ Најбољи је другар са ролекс студентима, коловођама блокадера (ВИДЕО)

Foto: Novosti

O tome da je veoma blizak sa blokaderima svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama.

Na slici se vidi da A.S. sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera, njihovih kolovođa, "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Foto: Društvene mreže

Policijska uprava Novi Sad saopštila je da se A. S. tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo taksista (53), dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena. Nesreća se desila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Inače, očevici nesreće ispričali su da se nesreća desila u deliću sekunde i da je blokader iznenada dao gas nakon čega se desila nesreća.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Foto: Printskrin

Inače, taksisti su se ranije danas okupili u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu su upalili sveće na mestu saobraćajne nesreće i traže hitno procesuiranje bahatog vozača koji je izazvao udes.

