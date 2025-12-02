OVO JE BAHATI BLOKADER KOJI JE UBIO TAKSISTU U NOVOM SADU Najbolji je drugar sa "roleks" studentima, kolovođama blokadera (VIDEO)

A. S. (25) iz Beograda, uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako saznajemo, reč je o blokaderu A. S. iz Beograda!

Foto: Novosti

O tome da je veoma blizak sa blokaderima svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama.

Na slici se vidi da A.S. sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera, njihovih kolovođa, "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Foto: Društvene mreže

Policijska uprava Novi Sad saopštila je da se A. S. tereti da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo taksista (53), dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena. Nesreća se desila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Inače, očevici nesreće ispričali su da se nesreća desila u deliću sekunde i da je blokader iznenada dao gas nakon čega se desila nesreća.

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Foto: Printskrin

Inače, taksisti su se ranije danas okupili u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu su upalili sveće na mestu saobraćajne nesreće i traže hitno procesuiranje bahatog vozača koji je izazvao udes.