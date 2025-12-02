JOVANOVIĆ SA PRAVNOG STUDENTIMA BLOKADERIMA: Ko vam daje tapiju? Ispod kom kamena ste sedeli sve vreme? (VIDEO)
PROFESOR Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta upitao je studente blokadere ko im daje tapiju da vode protest protiv Vučića.
- Da li neko ima tapiju da vodi ceo protest protiv Vučića? Pa znate šta, ja mogu da pitam sve svoje studentske generacije gde ste vi gospodo sedeli, ispod kojeg kamena ste vi sedeli sve ovo vreme - rekao je on.
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
"UMORILI SMO SE OD VAS..." Olja Bećković "gazi" Mariniku Tepić bez milosti (VIDEO)
01. 12. 2025. u 22:07
FON SE OGRADIO OD KOVEČEVIĆA, TANASIJA, KOMISIJE... "Višemesečno manipulišu" (FOTO)
01. 12. 2025. u 19:57
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.
02. 12. 2025. u 12:35
Komentari (0)