JOVANOVIĆ SA PRAVNOG STUDENTIMA BLOKADERIMA: Ko vam daje tapiju? Ispod kom kamena ste sedeli sve vreme? (VIDEO)

В.Н.

02. 12. 2025. u 09:34

PROFESOR Miodrag Jovanović sa Pravnog fakulteta upitao je studente blokadere ko im daje tapiju da vode protest protiv Vučića.

Foto: Printskrin NovaS

- Da li neko ima tapiju da vodi ceo protest protiv Vučića? Pa znate šta, ja mogu da pitam sve svoje studentske generacije gde ste vi gospodo sedeli, ispod kojeg kamena ste vi sedeli sve ovo vreme - rekao je on. 

Pogledajte priloženi snimak:

