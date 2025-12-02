"MI VOLIMO AFRIKU, TO JE U NAŠIM GENIMA" Vučić: U ovoj zemlji nećete videti nekoga ko će popreko da vas pogleda (VIDEO)

DRUGA konferencija "Srbija - Afrika 2025: Dostojanstvo" održava se u Palati Srbija, u organizaciji Bezbednosno informativne agencije (BIA), a konferenciji je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Printskrin

Obraćanje Vučića

- Izuzetna mi je čast da vas pozdravim. Stara afrička poslovica kaže da ako se mreže pauka udruže mogu da uhvate lava. Ima još jedna slična poslovica - jedinstvo je snaga, a podela slabost. Nadam se dubokom i dugoročnom jedinstvu naroda Afrike i Srbije i drugih naroda koji žele takvo jedinstvo s Afrikom, naši odnosi utkani su na dobroj tradiciji. Ja ću u nekoliko rečenica reći šta mislim i osećam. Čini mi se da afrika sa milijardu i po stanovnika postaje sve važnije i centar sveta, oko koga se umrežavaju različiti interesi svetskih sila. U skladu sa tim ja mislim da je prijateljstvo koje Srbija gaji nešto drugačije. Nisam čak ni želeo da razgovaram o mineralima i retkim metalima, već sam pre svega želeo da razgovaram o stvarima koje nisu isključivo biznis. U današnjoj eri u kojoj imamo veliki globalni sudar sila kao što su SAD i Kina, uz sukob u Ukrajini, uz sve ono što čujemo, a to su priče o mogućim preventivnim udarima protiv Rusije...u tim uslovima naša pozicija malih zemalja mora da bude još istaknutija. Moramo da obezbedimo i sačuvamo svoje zemlje. Uvek smo u prošlosti mi manji bili žrtve ovih velikih. Mi moramo zajednički da radimo, delamo, da se borimo, da čuvamo i štitimo međunarodno pravo. I UN i u drugim institucija možemo da pomeramo, ako ne planine, a ono brda. Zato nam je potrebno jedinstvo, vera jednih u druge. Zato je važna saradnja - kazao je predsednik.

Foto: Printscreen

Kako je istakao, to su stvari koje mogu da nas dovedu do neuporedivo boljih rezultata.

- Ovde u ovoj zemlji nećete videti nekoga ko će popreko da vas pogleda. Mi volimo Afriku, to je u našim genima, mi smo stvarali Pokret nesvrstanih. Mnogo toga smo dobili iz Afrike, a čini mi se da smo i ne malo dali, posebno u političkom smislu. Verujem da ćemo mnogo toga umeti da uradimo, na korist naših naroda. Da se vidimo i dogodine. Živelo prijateljstvo Srbije, afričkih naroda i afričkih zemalja - poručio je Vučić.

Obraćanje Orlića

Na konferenciji se prvi obratio direktor BIA Vladimir Orlić.

- Veliko mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime BIA, i da vam se zahvalim što ste uveličali ovu konferenciju. Time smo potvrdili prošlogodišnju odluku da se ova konferencija održava redovno. Mi smo gradili jako dugo međusobno poštovanje, i isticali vrednosti koje smatramo najvažnijim - sloboda, nezavisnost, dostojanstvo. Jedna od afričkih izreka govori nam da onaj ko želi da putuje brzo, najčešće na put krene sam, ali taj zna da onda ne može da stigne daleko. Zato onaj ko želi da stigne daleko na put kreće sa drugima - rekao je Orlić.

Obraćanje Čisekedija

Potom se obratio koordinator za unutrašnju bezbednost i savetnik predsednika DR Konga, Žak Čibanda Čisekedi.

On je posebno skrenuo pažnju na organizovani kriminal i sve veće transnacionalne karakteristike istog.

- Problem u Kongu je i trgovina ljudima, i brojna raseljena lica nalaze se na meti krijumčara. Ima sve više pretnji zbog velikih međunarodnih mreža za trgovinu ljudima, i zato je veoma važno da sarađujemo na međunarodnom nivou. Svesni smo poteškoća koje naše bezbednosne snage imaju kada se bore protiv organizovanog kriminala, koje sve više unapređuju svoje tehnike - kazao je Čisekedi.

Konferenciji prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, kao i delegacije iz više od 40 afričkih zemalja.

Predsednik Vučić je učestvovao i na prošlogodišnjoj konferenciji, održanoj pod nazivom "Srbija - Afrika 2024: Dostojanstvo".

Ovo je drugi put da se konferencija u organizaciji BIA održava u Beogradu, a prošle godine je okupila delegacije iz 40 afričkih država.