BIVŠI FUNKCIONER DS O STUDENTIMA BLOKADERIMA: Neko podržava ovu stoku? Gubitnici koji hoće da naprave još malo štete

BIVŠI funkcioner Demokratske stranke, Goran Vukajlović žestoko je napao studente blokadere i upitao "da li neko podržava ovu stoku".

Foto: N.Skenderija

- Neko podržava ovu stoku? Gubitnici koji hoće da naprave još malo štete. Da svakom ogade EU. Zna stoka da je ovaj narod malouman pa sipa govna po njima. Još početkom godine kada sam video da su ćiriličari znao sam da su debili. Doduše ovi srednjoškolci s opskurnih fakulteta jesu najfrustiraniji - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Foto: Iks Printksrin