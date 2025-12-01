Politika

BIVŠI FUNKCIONER DS O STUDENTIMA BLOKADERIMA: Neko podržava ovu stoku? Gubitnici koji hoće da naprave još malo štete

В.Н.

01. 12. 2025. u 19:14

BIVŠI funkcioner Demokratske stranke, Goran Vukajlović žestoko je napao studente blokadere i upitao "da li neko podržava ovu stoku".

БИВШИ ФУНКЦИОНЕР ДС О СТУДЕНТИМА БЛОКАДЕРИМА: Неко подржава ову стоку? Губитници који хоће да направе још мало штете

Foto: N.Skenderija

- Neko podržava ovu stoku? Gubitnici koji hoće da naprave još malo štete. Da svakom ogade EU. Zna stoka da je ovaj narod malouman pa sipa govna po njima. Još početkom godine kada sam video da su ćiriličari znao sam da su debili. Doduše ovi srednjoškolci s opskurnih fakulteta jesu najfrustiraniji - napisao je on na društvenoj mreži Iks.

Foto: Iks Printksrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana