"BILO JE NARUŠAVANJA JAVNOG REDA I MIRA" Dačić o izbornom danu: Privedeno nekoliko osoba sa palicama

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je govoreći o lokalnim izborima koji su danas održani u Negotinu, Mionici i Sečnu da je bilo narušavanja javnog reda i mira.

Foto: Prinskrin

- Policija je intervesnisala u cilju uspostavljanja javnog reda i mira, ali bilo je više i primera privođenja ljudi koji su imali sredstva koja nisu dozvoljena, poput palica - naveo je Dačić.

Kako je dodao, reč je o simpatizerima opozicije koji su dolazili iz drugih gradova sa ciljem pravljenja haosa.

On je dodao da su takva dešavanja zabeležena od početka izbornog dana, odnosno od ranog jutra.