VUČEVIĆ SAOPŠTIO: Napad ispred Skupštine je posledica narativa opozicije i tajkunskih medija

PREDSEDNIK SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević najoštrije je danas osudio napad ispred Doma Narodne skupštine koji se dogodio jutros, navodeći da je i on posledica narativa koji stvaraju opozicija i tajkunski mediji.

Foto Z. Jovanović

-Taj narativ podrazumeva kako nas treba pobiti i proterati, kako je sve što radi vlast nelegalno i pogrešno, da Narodnu skupštinu treba spaliti, rekao je Vučević za tv Informer i dodao da ako se stvara takav narativ, ako se vodi mračna propaganda i dehumanizacija predsednika Vučića, onda je pitanje kada će neko zaista da uzme nož ili da povuče obarač.

Kako je rekao "sreća u nesreći" je da napadnuti čovek nije teže povređen.

-Najoštrije osuđujem incident koji se rano jutros dogodio ispred Narodne skupštine i pozivam da se hitno prekine sa ovakvim nasiljem, rekao je Vučević.

To je, kako je naveo, prosto neverovatno, obzirom da se radi o napadu opasnim oružjem s namerom da se oduzme život.

-To je već kontinuitet napada na ljude u Ćacilendu motivisani i zaluđeni sa onim što rade blokaderski predstavnici u parlamentu i medijima. Ljudi koji tamo borave, a radi se o jedinom legalnom i legitimnom skupu na javnom prostoru, sve vreme se priziva nesreća i najavljuje, kazao je on.

Podsetio je i da blokaderska opozicija šutira šatore, udara žene, nose klješta, hoće da nametnu haos već 13 meseci.

Kako kaže fotografija napadača govori kako je to isti krug ljudi, napadač nije zaludeli mladić, a blizak je blokaderskom bloku.

-Vi ste slušali najavu ovoga što se juče desilo. I opet ako može Srbin da ubije Srbina i da se konačno desi ono što njima fali - da se prolije krv, naglasio je Vučević.

Govoreći o lokalnim izborima koji se danas održavaju u tri opštine, Vučević je naveo da je velika izlaznost, da ima sporadičnih incidenata i napada na novinare, a da blokaderi uopšte ne rade na motivaciji svojih simpatizera, već rade da ne pobedi SNS.

-Bave se gde mi imamo štabove, kol centar. Da, mi imamo izborne štabove, odatle se koordinira lista. To je izborni dan, to sve liste rade ako su stranke koje učestvuju na izborima. Neverovatne stvari su da neko to prikazuje da se nešto radi nezakonito i opasno. Ne, vi radite to i provocirate, kazao je Vučević.

Dodao je da je video u vestima da je odbornik iz Zaječara krenuo u izborne aktivnosti tako što nosi sprej, palicu, bokser.

-Video sam da planiraju da se vežu za zgradu opštine u Mionice. Ako do toga dođe, a ja ne bih voleo da dođe, ja očekujem da će rasti njihovo nedemokratsko ponašanje, rekao je on.

SNS će dati sve od sebe da ima što bolji rezultat, rekao je Vučević i pozvao građane sve tri opštine da iskoriste svoje pravo.

-Očekujem od svih lica koja učestvuju u sve tri opštine da priznaju izborne rezultate, a ko bude kršio zakon mora da snosi posledice, rekao je Vučević.

(Tanjug)

