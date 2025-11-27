Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva prekoračio ovlašćenja zbog zakona koji još nije ni došao pred Skupštinu

POSLE godina ćutanja na sve bitne teme i pitanja od javnog značaja, Kolegijum Vrhovnog javnog tužilaštva iznenada se oglasio saopštenjem koje je odmah postalo glavna tema prozapadnih medija i kako tvrde opozicioni aktivisti dokaz u mešanje u rad tužilaštva.

Iako se nisu oglašavali ni povodom otvorenih istraga, nerešenih predmeta od visokog interesa, čak ni u slučaju pada nadstrešnice, Kolegijum je sada odlučio da reaguje na nešto što zapravo ne postoji. Reč je o najavama zakonskih izmena, dok sam nacrt zakona nije još ni podnet Narodnoj skupštini.

Selektivnost u obraćanju Vrhovnog tužilaštva nije nikakva novost, ali kako ističu pravni stručnjaci, otvorila je ozbiljne sumnje i pitanje zbog čega se najviše tužilačko telo oglašava tek sada i to povodom akta čija zvanična verzija još nije u proceduri. Upravo ta potreba da se reaguje na najavljeni predlog zakona ukazuje na nervozu u vrhu tužilačke organizacije i na strah od mogućih promena koje bi mogle da dotaknu funkciju vrhovnog tužioca.

Na saopštenje Kolegijuma Vrhovnog tužilaštva reagovao je i narodni poslanik i Uglješa Mrdić, koji je najavio izmene zakona i ocenio da je ponašanje najviših tužilačkih struktura „očigledno neprikladno“.

- Imamo očigledno neprimereno ponašanje tužilaštva. JTOK napada sve one koji iznose svoje mišljenje. Oni određuju ko sme, a ko ne sme da ih komentariše, bilo da su u pitanju mediji ili političari. Oteli su deo tužilaštva od države i naroda. Sada se bave sastavljanjem nekakvih saopštenja na kolegijumima koji podsećaju na blokaderske plenume i zbore. Eto to je JTOK, specijalna saradnička mreža Zagorke Dolovac i Mladena Nenadića - izjavio je Mrdić.

Prema Zakonu o javnom tužilaštvu, Kolegijum se može izjašnjavati samo o nacrtima zakona koji su zvanično pripremljeni i upućeni u proceduru. Takav nacrt trenutno ne postoji. U trenutku objave saopštenja nije bio dostupan javnosti, nije bio pred Narodnom skupštinom, niti je bio predmet javne rasprave. Postojale su samo izjave političara i spekulacije u medijima.

Uprkos tome, Kolegijum je reagovao na političke najave, i to saopštenjem koje daleko prevazilazi njegove nadležnosti. Kolegijumi javnih tužilaštava nemaju mandat da ulaze u političke rasprave, komentarišu izjave državnih funkcionera niti pokušavaju da utiču na kreiranje zakona van zvanične procedure. Njihova ovlašćenja su jasno ograničena, što čini ovaj istup spornim.

- Ako smatraju da postoji neprimeren uticaj, oni su dužni da se obrate Visokom savetu tužilaštva i povereniku, a ne da preko kolegijuma izlaze u javnost i izdaju saopštenja - rekao je Mrdić.

Dodatni problem predstavlja činjenica da se Kolegijum gotovo nikada ne oglašava kada je reč o temama koje direktno pogađaju javnost, međutim, kada je reč o potencijalnim promenama zakona koje bi mogle da utiču na položaj vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac, reakcija je brza, oštra i sveobuhvatna.

